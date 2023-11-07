Disimak Ya! Ini Dokumen yang Harus Dibawa saat Tes SKD CPNS 2023

JAKARTA – Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2023 akan dilaksanakan mulai 9 November 2023 yang akan dating.

Sebagai peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi sangat penting untuk menyiapkan dokumen dokumen yang akan dibawa saat tes SKD sedang berlangsung.

Sesuai dengan aturan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 9386/B-KS.04.01/SD/E/2023 bahwa tes SKD CPNS akan dilaksanakan pada tanggal 9 November hingga 18 November 2023.

Berdasarkan catatan Okezone, terdapat beberapa dokumen dokumen yang harus dibawa oleh peserta saat tes SKD CPNS 2023.

1. Dokumen yang pertama diperlukan yakni Kartu Ujian SKD CPNS 2023 dengan ketentuan diprint harus berwarna.

2. Dokumen kedua yang wajib dibawa oleh peserta saat Tes SKD adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP).