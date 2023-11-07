Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Disimak Ya! Ini Dokumen yang Harus Dibawa saat Tes SKD CPNS 2023

Rasbina Br Tarigan , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |08:04 WIB
Disimak Ya! Ini Dokumen yang Harus Dibawa saat Tes SKD CPNS 2023
Tes SKD CPNS 2023 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2023 akan dilaksanakan mulai 9 November 2023 yang akan dating.

Sebagai peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi sangat penting untuk menyiapkan dokumen dokumen yang akan dibawa saat tes SKD sedang berlangsung.

Sesuai dengan aturan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 9386/B-KS.04.01/SD/E/2023 bahwa tes SKD CPNS akan dilaksanakan pada tanggal 9 November hingga 18 November 2023.

Berdasarkan catatan Okezone, terdapat beberapa dokumen dokumen yang harus dibawa oleh peserta saat tes SKD CPNS 2023.

1. Dokumen yang pertama diperlukan yakni Kartu Ujian SKD CPNS 2023 dengan ketentuan diprint harus berwarna.

2. Dokumen kedua yang wajib dibawa oleh peserta saat Tes SKD adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183269/mentan_amran-SuP6_large.jpg
Amran Copot ASN yang Sewakan Lahan Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183168/gaji_pns-haH2_large.jpg
Ini Rincian dan Besaran Gaji Pensiunan PNS Terbaru yang Cair di November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182889/ai-5vmw_large.jpg
PNS Harus Siap di Era AI, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182538/pns-10JP_large.jpeg
Gaji Pensiunan PNS Naik? Ini Besarannya yang Cair di November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180363/pns-QvEt_large.jpeg
Kenaikan Gaji Pensiunan PNS 2025, Cek Faktanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/622/3178652/pns-0wLr_large.jpeg
Cara dan Syarat Mencairkan Dana Pensiunan PNS di Taspen
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement