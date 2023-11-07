Potensi Besar Bisnis Furniture di Indonesia

JAKARTA - Pasar furniture di Indonesia ke depan diprediksi semakin berkembang. Hal ini menjadi potensi positif bagi pelaku usaha furniture Tanah Air.

Direktur ACE Teresa Wibowo menilai, Indonesia menjadi salah satu pasar yang terus berkembang dalam dunia furniture. Apalagi dengan semakin majunya ekonomi Indonesia, berdampak positif pada potensi perkembangan bisnis furniture dalam negeri.

“Saya tetap berpikir positif dengan perkembangan bisnis furniture Indonesia ke depannya ya. Karena sekarang ini kita sudah banyak dilihat oleh negara-negara luar, dan betapa banyaknya orang dari negara luar atau negara asing yang berbondong-bondong untuk investasi di sini,” ucap Teresa, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

Selain itu, Indonesia dengan jumlah penduduknya juga menarik perhatian para pelaku usaha. Untuk itu, bisnis furniture di Tanah Air akan semakin besar dengan pesatnya investasi di sini.

"Nah kalau kita adalah suatu pasar yang terus berkembang, maka tentunya orang-orang akan lari dan mencari kita. Jadi dengan 270 juta penduduk di Indonesia ini akan membuat ekonomi kita semakin maju dan perkembangan kebutuhan furniture atas kenyamanan hidup juga akan semakin maju,” ujarnya.