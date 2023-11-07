Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Potensi Besar Bisnis Furniture di Indonesia

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |16:12 WIB
Potensi Besar Bisnis Furniture di Indonesia
Potensi Bisnis Furniture Indonesia. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - Pasar furniture di Indonesia ke depan diprediksi semakin berkembang. Hal ini menjadi potensi positif bagi pelaku usaha furniture Tanah Air.

Direktur ACE Teresa Wibowo menilai, Indonesia menjadi salah satu pasar yang terus berkembang dalam dunia furniture. Apalagi dengan semakin majunya ekonomi Indonesia, berdampak positif pada potensi perkembangan bisnis furniture dalam negeri.

“Saya tetap berpikir positif dengan perkembangan bisnis furniture Indonesia ke depannya ya. Karena sekarang ini kita sudah banyak dilihat oleh negara-negara luar, dan betapa banyaknya orang dari negara luar atau negara asing yang berbondong-bondong untuk investasi di sini,” ucap Teresa, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

Selain itu, Indonesia dengan jumlah penduduknya juga menarik perhatian para pelaku usaha. Untuk itu, bisnis furniture di Tanah Air akan semakin besar dengan pesatnya investasi di sini.

"Nah kalau kita adalah suatu pasar yang terus berkembang, maka tentunya orang-orang akan lari dan mencari kita. Jadi dengan 270 juta penduduk di Indonesia ini akan membuat ekonomi kita semakin maju dan perkembangan kebutuhan furniture atas kenyamanan hidup juga akan semakin maju,” ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/455/3182812/viral-4Cts_large.jpg
Ini Pemilik Ta Wan, Restoran yang Minta Maaf Usai Pelanggan Minum Cairan Pembersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/455/3181336/ekonomi-2hl4_large.jpg
Emak-Emak, Ini Cara Kurangi Sampah Jadi Peluang Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/455/3180544/sandiaga_uno-eaFw_large.jpg
Bisnis Masa Depan, Sandiaga Uno: Green Economy Ciptakan Green Job
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/455/3177868/umkm-PLcx_large.jpg
Berkat Pertamina UMK Academy, Produk Kerajinan Pelepah Pisang Tembus Pasar AS  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/455/3175422/inspirasi_usaha-yw6E_large.jpg
Pelaku Bisnis Online Ungkap Rahasia Raih Omzet Miliaran Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/455/3168957/umkm-H37p_large.jpg
UMKM Healthcare Ini Berkembang Semakin Pesat Berkat Program Pemberdayaan BRI 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement