HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Dibuka Melemah 0,39% ke 6.817

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |09:14 WIB
IHSG Hari Ini Dibuka Melemah 0,39% ke 6.817
IHSG dibuka menguat hari ini. (Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 0,39% pada level 6.817 pada perdagangan Rabu (8/11/2023).

Hingga pukul 09.01 WIB, indeks komposit melanjutkan pelemahan dengan 0,54% ke 6.806,59.

 BACA JUGA:

Pada pembukaan sesi pagi ini diwarnai penguatan 126 saham, 129 melemah dan 243 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp269 juta dari net-volume 862 juta saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,92% di 905,072, indeks JII melemah 0,69% di 517,19, indeks IDX30 turun 1,02% di 467,358, dan indeks MNC36 melemah 0,96% di 347.

 BACA JUGA:

Indeks sektoral kompak di zona merah yakni energi 0,56%, barang baku 0,41%, industri 0,64%, non siklikal 0,35%, siklikal 0,36%, kesehatan 0,24%, keuangan 0,34%, properti 0,41%, teknologi 0,33%, infrastruktur 0,29%. Sedangkan yang menguat hanya sektor transportasi 0,05%.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
