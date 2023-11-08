IHSG Hari Ini Dibuka Melemah 0,39% ke 6.817

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 0,39% pada level 6.817 pada perdagangan Rabu (8/11/2023).

Hingga pukul 09.01 WIB, indeks komposit melanjutkan pelemahan dengan 0,54% ke 6.806,59.

Pada pembukaan sesi pagi ini diwarnai penguatan 126 saham, 129 melemah dan 243 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp269 juta dari net-volume 862 juta saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,92% di 905,072, indeks JII melemah 0,69% di 517,19, indeks IDX30 turun 1,02% di 467,358, dan indeks MNC36 melemah 0,96% di 347.

Indeks sektoral kompak di zona merah yakni energi 0,56%, barang baku 0,41%, industri 0,64%, non siklikal 0,35%, siklikal 0,36%, kesehatan 0,24%, keuangan 0,34%, properti 0,41%, teknologi 0,33%, infrastruktur 0,29%. Sedangkan yang menguat hanya sektor transportasi 0,05%.