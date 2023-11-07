Riset MNC Sekuritas: IHSG Berpeluang Menguat Lagi

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Okezone)

JAKARTA - MNC Sekuritas mengatakan, posisi IHSG saat ini diperkirakan sedang berada di awal wave (iii) dari wave [iii]. Adapun IHSG hari ini berpeluang untuk menguji 6.881-6.938.

"Namun demikian, tidak menutup kemungkinan akan adanya pullback dalam jangka pendek ke rentang 6.776-6.809." tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Selasa (7/11/2023).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.745, 6.639 dan resistance 6.900, 6.987.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

ADRO - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 2.440-2.500

Target Price: 2.610, 2.870

Stoploss: below 2.380