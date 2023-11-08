SKD CPNS 2023 Digelar Besok, Pelamar Wajib Tahu Jumlah Soal hingga Passing Grade

JAKARTA - Tes seleksi kompetensi dasar (SKD) Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2023 akan digelar mulai 9 November mendatang.

Pelamar CASN diminta untuk memperhatikan segala bentuk informasi mengenai tes SKD tersebut. Baik itu kisi-kisi maupun jumlah soal.

Dilansir dari akun resmi Instagram @bkngoofficial, Rabu (8/11/2023), tes SKD CASN 2023 berisi 110 soal dalam waktu pengerjaan selama 100 menit.

Berdasarkan peraturan Kemenpan Nomor 651 Tahun 2023, ada tiga jenis soal dengan karakteristik berbeda tapi memiliki nilai 0 jika tak dijawab.

Kemudian pelamar diingat kembali soal nilai ambang batas atau passing grade dari masing-masing karakteristik soal.

Bahkan pelamar bisa dinyatakan tidak lolos ke tahap selanjutnya jika hanya kekurangan satu poin saja.

Hal itu karena pelamar dianggap tidak memenuhi nilai ambang batas.