Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Ubah Pola Pertanian, Petani Bisa Raup Cuan Rp22 Juta

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |19:22 WIB
Ubah Pola Pertanian, Petani Bisa Raup Cuan Rp22 Juta
Ubah Pola Pertanian, Petani Bisa Raup Cuan (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam data BPS mencatat sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh 1,46% secara y-on-y dan 1,61% secara quarter-to-quarter (q-to-q).

Para kelompok petani juga kini mengubah sistem pertaniannya. Kelompok petani melalui pembelajaran sekolah lapang yang berhasil menggeser paradigma pertanian konvensional ke arah pertanian organik.

Ketua Gapoktan Rahayu Sutikno mengakui adanya perbedaan yang signifikan antara hasil panen pertanian organik dibanding metode konvensional.

“Dulu sebelum melaksanakan pertanian organik, kami hanya bisa paling banyak panen 2 ton/hektar. Saat ini di musim pertama pertanian organik kami mampu panen rata-rata 7 ton/hektar,” ungkap Sutikno.

Pria yang akrab dipanggil Pak Wo Tik ini mendukung penerapan program ini dengan menjadikan lahan bengkoknya untuk dijadikan sebagai salah satu demonstration plot pertanian organik yang menjadi pusat pembelajaran bersama bagi seluruh anggota gapoktan.

Tak hanya itu, Pak Wo Tik juga menyediakan lahan pribadinya untuk kemudian difungsikan untuk pembangunan rumah kompos yang menjadi sentra pembelajaran.

Pola pertanian tradisional dengan pemakaian pupuk dan pestisida kimia berlebihan telah berpengaruh terhadap keseimbangan lingkungan yang kemudian juga berimbas terhadap produktivitas pertanian di Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban Jawa Timur.

Untuk itu dilakukan sistem swasembada pupuk melalui pengelolaan sistem Rumah Kompos (Rumpos) berbasis kelompok dengan sistem pola transaksi barter komoditas bahan limbah organik (kotoran ternak, hijauan, hama keong, dll) dengan produk pupuk kompos siap pakai yang dilakukan Pertamina EP Sukowati Field.

Program ini juga mengembangkan akses-akses irigasi berbasis BUMDes untuk menjawab pertanian sistem tadah hujan yang tidak bertahan di saat musim kemarau tiba.

GM Zona 11 Muzwir Wiratama mengatakan sektor pertanian berperan penting dalam kehidupan, pembangunan, dan perekonomian Indonesia. Sebagai negara agraris, sektor pertanian mampu melestarikan sumber daya alam, memberi hidup dan penghidupan, serta menciptakan lapangan pekerjaan.

“Untuk menjaga keberlanjutan dan mendukung pemerintah menciptakan ketangguhan sektor pertanian di Indonesia," katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/320/3143924/petani-KMSy_large.jpg
Nilai Tukar Petani Naik Tipis Sepanjang Mei 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/320/3136385/petani_tembakau-A1wZ_large.jpg
Jadi Penopang Ekonomi, Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/320/3119810/petani-nCLN_large.jpg
Ternyata Ini Penyebab Krisis Ekonomi bagi Petani Tembakau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/320/3117820/petani-Hmdk_large.jpg
Percepat Swasembada Pangan, Ini Saran untuk Petani agar Hasil Panen Berlimpah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/320/3104257/petani-UM71_large.jpg
Wamentan ke Petani: Harga Gabah Rp6.500, Jangan Mau Dibeli Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/320/3104227/petani-mLIi_large.jpg
Puncak Panen 2025, Bulog Wajib Serap Gabah Petani
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement