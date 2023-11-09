Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ganjar Ungkap Penyebab Banyaknya Pekerja Migran Ilegal

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |16:42 WIB
Ganjar Ungkap Penyebab Banyaknya Pekerja Migran Ilegal
Ganjar ungkap penyebab banyaknya pekerja migran ilegal (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Calon Presiden Partai Perindo Ganjar Pranowo mengungkap penyebab banyaknya pekerja migran ilegal. Dia mengatakan saat masih ada beberapa catatan terkait penyaluran tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.

Salah satu yang disoroti terkait masalah penyaluran tenaga kerja ilegal. Ganjar mengatakan masih maraknya tenaga kerja ilegal ini menyangkut masalah hubungan Indonesia dengan dunia internasional. Sehingga negara masih minim untuk mendapatkan informasi terkait jumlah tenaga kerja ilegal di luar negeri.

Menurutnya tenaga kerja yang ilegal ini kerap membawa kasus, baik itu kekerasan, pelecahan, dan lain sebagainya. Informasi tersebutlah yang saat ini pemerintah Indonesia masih kurang mendapat update karena hubungan internasional dengan negara yang menggunakan tenaga kerja ilegal itu kurang kuat

"Banyak juga mereka yang tidak mendapatkan kesempatan ini sering kali berangkat ilegal, yang ilegal ini sering kali saya dapatkan kasus, ada masalah, saya tanya di Kemlu (Kementerian Luar Negeri) ini bagian persoalan hubungan internasional kita," kata Ganjar dalam acara Pelepasan 1.500 PMI oleh BP2MI di Jakarta, Kamis (9/11/2023).

Ganjar menilai saat ini model penyaluran tenaga kerja migran di Indonesia perlu diperbaiki. Terutama memperkuat sisi pengawasan agar tidak timbul celah pemberangkatan tenaga kerja ilegal ke luar negeri.

Karena menurutnya di satu sisi Pekerja Migran Indonesia (PMI) ini menjadi pahlawan devisa negara dari transfer rupiah yang dilakukan dari luar, sehingga patut untuk melindungi para pekerja migran Indonesia.

Halaman:
1 2
