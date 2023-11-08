Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Kebut Pembangunan Infrastruktur Serap 69 Ribu Tenaga Kerja Lokal

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |08:35 WIB
RI Kebut Pembangunan Infrastruktur Serap 69 Ribu Tenaga Kerja Lokal
PUPR kebut pembangunan infrastruktur. (Foto: PUPR)
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya mempercepat realisasi program Padat Karya Tahun 2023 melalui skema cash for work/Padat Karya Tunai (PKT).

Tercatat hingga 6 November 2023, capaian pekerjaan fisik Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) bidang permukiman mencapai 82,84% dengan serapan tenaga kerja 69.532 orang atau lebih besar dari target 67.788 tenaga kerja.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Program PKT Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.

"Pembangunan infrastruktur padat karya bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/pelosok," kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/11/2023).

Pada Tahun Anggaran (TA) 2023, anggaran PKT bidang permukiman dialokasikan senilai Rp2,2 triliun yang disalurkan di 6.111 lokasi melalui pembangunan infrastruktur kerakyatan seperti program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), dukungan Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan, termasuk Pondok Pesantren, Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), dan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW).

Kegiatan ini bertujuan untuk memperluas lapangan pekerjaan dan mendorong perekonomian masyarakat dengan serapan keuangan sudah 92,16% dari total anggaran Rp2,2 triliun atau sekitar Rp2 triliun.

Halaman:
1 2
