HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Kisah Bos Air Minum Berharta Rp940 Triliun yang Pernah Putus Sekolah

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |03:11 WIB
Kisah Bos Air Minum Berharta Rp940 Triliun yang Pernah Putus Sekolah
Kisah Bos Air Minum Berharta Rp940 triliun. (Foto: Okezone.com/CFP)
A
A
A

JAKARTA - Zhong Shanshan menduduki peringkat pertama sebagai orang terkaya di China tahun 2023. Bukan kali pertama, Zhong Shanshan menduduki peringkat ini sudah selama tiga tahun berturut-turut, meskipun kekayaannya itu mengalami penurunan menjadi USD60,1 miliar atau setara dengan Rp940 miliar dari yang sebelumnya USD62,3 miliar setara dengan Rp960 miliar, (kurs Rp15,561/USD).

Zhong Shanshan merupakan bos air minum kemasan bermerek China, Nongfu Spring.

Namun, siapa yang menyangka orang nomor satu terkaya di China ini ternyata sempat mengalami putus sekolah dasar selama Revolusi Kebudayaan Tiongkok yang kacau.

Zhong sebelumnya pernah bekerja sebagai pekerja konstruksi, reporter surat kabar dan agen penjual minuman sebelum memulai bisnisnya sendiri.

Kekayaan yang Zhong miliki ini juga berasal dari bisnis obat-obatan dan usaha lain buatannya sendiri.

Halaman:
1 2
