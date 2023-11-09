Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Ini Daftar 100 Orang Terkaya di China 2023

Asla Lupanda , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |12:27 WIB
Ini Daftar 100 Orang Terkaya di China 2023
Daftar 100 Orang Terkaya di China 2023. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Harta kekayaan para miliarder China mengalami penurunan. Hal ini imbas dari menyusutnya pertumbuhan manufaktur hingga utang para pengembang properti di negara tersebut.

Mengutip data Forbes, Kamis (9/11/2023), kekayaan 100 orang terkaya China turun menjadi USD895 miliar atau setara Rp14.000 triliun dari sebelumnya USD907,1 miliar atau sekira Rp14.188 triliun (kurs Rp15.643 per USD) .

Berikut daftar 100 orang terkaya China:

1. Zhong Shanshan USD60,1 miliar

2. Zhang Yiming USD43,4 miliar

3. Colin Huang USD36,2 miliar

4. Ma Huateng USD32,1 miliar

5. William Ding USD32 miliar

6. Robin Zeng USD25,8 miliar

7. Jack Ma USD25.1 miliar

8. He Xiangjian & family USD21,2 miliar

9. Wang Chuanfu USD17,6 miliar

10. Eric Li USD15,3 miliar

11. Lu Xiangyang USD14,2 miliar

12. Wang Wei USD14 miliar

13. Wei Jianjun & family USD13,6 miliar

14. Wang Wenyin USD12,7 miliar

15. Qin Yinglin USD12,6 miliar

16. Dang Yanbao USD12 miliar

17. Huang Shilin USD11,9 miliar

18. Jiang Rensheng & family USD11,5 miliar

19. Sky Xu USD11,2 miliar

20. Lei Jun USD11,1 miliar

21. Li Shuirong & family USD10,4 miliar

22. Zhang Zhidong USD10 miliar

23. Wang Xing USD9,9 miliar

24. Gong Hongjia & family USD9,85 miliar

25. Liu Yongxing USD9,8 miliar

26. Chen Bang USD9,4 miliar

27. Yu Yong USD9.3 miliar

28. Liu Hanyuan USD9,25 miliar

29. Sun Piaoyang USD8,8 miliar

30. Xu Hang USD8,3 miliar

31. Xu Shihui USD7,9 miliar

32. Li Ge USD7,6 miliar

33. Zheng Shuliang & family USD7,5 miliar

34. Li Xiang USD7,4 miliar

35. Ding Shizhong USD7,38 miliar

36. Wang Liping & family USD7,35 miliar

37. Wang Laisheng USD7,2 miliar

38. Ma Jianrong USD7,17 miliar

39. Pang Kang USD7,15 miliar

40. Liang Wengen USD7,1 miliar

41. Ding Shijia USD7,05 miliar

42. Chen Jianhua USD7,01 miliar

43. Wang Laichun USD7 miliar

44. Qi Shi & family USD6,8 miliar

45. Wu Yajun USD6,7 miliar

46. Pei Zhenhua USD6,6 miliar

47. Lin Muqin & family USD6,5

48. Robin Li USD6,4 miliar

49. Zhong Huijuan USD6,35 miliar

50. Wang Yusuo & family USD6,3 miliar

Halaman:
1 2
