JAKARTA - Harta kekayaan para miliarder China mengalami penurunan. Hal ini imbas dari menyusutnya pertumbuhan manufaktur hingga utang para pengembang properti di negara tersebut.
Mengutip data Forbes, Kamis (9/11/2023), kekayaan 100 orang terkaya China turun menjadi USD895 miliar atau setara Rp14.000 triliun dari sebelumnya USD907,1 miliar atau sekira Rp14.188 triliun (kurs Rp15.643 per USD) .
Berikut daftar 100 orang terkaya China:
1. Zhong Shanshan USD60,1 miliar
2. Zhang Yiming USD43,4 miliar
3. Colin Huang USD36,2 miliar
4. Ma Huateng USD32,1 miliar
5. William Ding USD32 miliar
6. Robin Zeng USD25,8 miliar
7. Jack Ma USD25.1 miliar
8. He Xiangjian & family USD21,2 miliar
9. Wang Chuanfu USD17,6 miliar
10. Eric Li USD15,3 miliar
11. Lu Xiangyang USD14,2 miliar
12. Wang Wei USD14 miliar
13. Wei Jianjun & family USD13,6 miliar
14. Wang Wenyin USD12,7 miliar
15. Qin Yinglin USD12,6 miliar
16. Dang Yanbao USD12 miliar
17. Huang Shilin USD11,9 miliar
18. Jiang Rensheng & family USD11,5 miliar
19. Sky Xu USD11,2 miliar
20. Lei Jun USD11,1 miliar
21. Li Shuirong & family USD10,4 miliar
22. Zhang Zhidong USD10 miliar
23. Wang Xing USD9,9 miliar
24. Gong Hongjia & family USD9,85 miliar
25. Liu Yongxing USD9,8 miliar
26. Chen Bang USD9,4 miliar
27. Yu Yong USD9.3 miliar
28. Liu Hanyuan USD9,25 miliar
29. Sun Piaoyang USD8,8 miliar
30. Xu Hang USD8,3 miliar
31. Xu Shihui USD7,9 miliar
32. Li Ge USD7,6 miliar
33. Zheng Shuliang & family USD7,5 miliar
34. Li Xiang USD7,4 miliar
35. Ding Shizhong USD7,38 miliar
36. Wang Liping & family USD7,35 miliar
37. Wang Laisheng USD7,2 miliar
38. Ma Jianrong USD7,17 miliar
39. Pang Kang USD7,15 miliar
40. Liang Wengen USD7,1 miliar
41. Ding Shijia USD7,05 miliar
42. Chen Jianhua USD7,01 miliar
43. Wang Laichun USD7 miliar
44. Qi Shi & family USD6,8 miliar
45. Wu Yajun USD6,7 miliar
46. Pei Zhenhua USD6,6 miliar
47. Lin Muqin & family USD6,5
48. Robin Li USD6,4 miliar
49. Zhong Huijuan USD6,35 miliar
50. Wang Yusuo & family USD6,3 miliar