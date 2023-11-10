Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Gandeng Badan Bank Tanah, PT Timah Benahi Sertifikasi Lahan Pertambangan

Fadillah Rafli Anwari , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |15:53 WIB
Gandeng Badan Bank Tanah, PT Timah Benahi Sertifikasi Lahan Pertambangan
Kerjasama PT Timah dengan Bank Tanah. (Foto :Okezone.com/Bank Tanah)
A
A
A

JAKARTA - Badan Bank Tanah menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Timah Tbk. Kerjasama ini bertujuan menyelesaikan hak atas tanah yang ada di kawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto mengatakan, saat ini banyak kawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah yang tumpang tindih dengan lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang habis masa berlakunya, serta masih adanya pemanfaatan lahan oleh masyarakat, melatarbelakangi kerja sama ini. Oleh sebab itu, PT Timah berkewajiban untuk menyelesaikan hak atas tanah tersebut dengan melakukan pensertifikatan.

"Karena itu PT Timah mengajak Kementerian ATR/BPN dan Badan Bank Tanah untuk bekerjasama dalam melakukan sertifikasi dan pemanfaatan lahan. Agar kawasan IUP PT Timah ini dapat terjaga dari hal-hal yang tidak dapat dikendalikan di kemudian hari," kata Hadi, Jumat (9/11/2023).

Di tempat yang sama, Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja mengatakan, penandatangan PKS ini merupakan bentuk komitmen Badan Bank Tanah sebagai badan khusus (sui generis) yang diberikan tugas untuk mengelola tanah bagi kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan serta reforma agraria.

"Melalui kerjasama ini kita akan memberikan kepastian hukum hak atas tanah di atas IUP PT Timah," papar Parman.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/470/3181966/nusron_wahid-3HRo_large.jpg
Jusuf Kalla Marah Usai Tanah 16,4 Hektare Diserobot GMTD, Nusron Wahid Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/455/3155557/nusron_wahid-Q6dT_large.jpg
60 Keluarga Terkaya RI Kuasai Hampir 50 Persen Lahan Bersertifikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/470/3152673/tanah-Ymtk_large.jpg
Tanah Belum Punya Sertifikat Bakal Diambil Negara Mulai 2026? Ini Penjelasan Kementerian ATR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/470/3148292/ubah_shgb_jadi_shm-nq1Z_large.jpg
Masyarakat Bisa Ubah SHGB Jadi SHM, Ini Syarat dan Prosedurnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/470/3137299/nusron_wahid-uCdi_large.jpg
Diperintah Prabowo, Nusron Wahid Langsung Tarik HGB dan HGU Jatuh Tempo ke Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/16/470/3114400/rumah-3PYe_large.jpeg
Menteri ATR Ungkap Fakta Terbaru soal Penggusuran Rumah di Bekasi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement