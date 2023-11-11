MNC Sekuritas Dukung Peluncuran Buku Hari Prabowo: Rahasia Harga Saham, Analisis, Strategi dan Psikologi

SEMARANG - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology.

MNC Sekuritas aktif dan konsisten dalam mendukung kegiatan edukasi pasar modal untuk menciptakan investor yang berkualitas.

Perwakilan Investor MNC Sekuritas Semarang Hari Prabowo resmi meluncurkan buku bertajuk Rahasia Harga Saham: Analisis, Strategi, dan Psikologi pada Sabtu (11/11/2023).

Adapun peresmian ini dihadiri oleh Direktur Capital Market MNC Sekuritas Afen.

Hari Prabowo telah memiliki segudang pengalaman di industri finansial, yaitu di perbankan selama 11 tahun dan pasar modal selama lebih dari 30 tahun. Dia mendirikan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pasar Modal yang dinamakan LP3M INVESTA pada tahun 2000. Selain itu, Hari juga merupakan advisor di beberapa perusahaan sekuritas untuk pengembangan sumber daya manusia dan pemasaran, serta membentuk Komunitas Investor yang dinamakan Komunitas Investa.

“Saya berusaha menulis dengan bahasa yang sederhana dengan contoh-contoh konkret yang terjadi di bursa agar mudah dipahami oleh semua pembaca dengan latar belakang apapun. Saya berharap buku ini bisa bermanfaat, khususnya bagi mereka yang berkeinginan untuk menambah pengetahuan sebagai investor saham,” ujar Hari.

Direktur Capital Market MNC Sekuritas Afen menyampaikan selamat atas peluncuran buku ini. Afen berharap buku ini memungkinkan lebih banyak orang untuk membuat keputusan keuangan yang cerdas dan membangun masa depan finansial yang lebih stabil.

“Buku ini sangat baik dibaca oleh pemula maupun para pelaku pasar modal yang selama ini masih kesulitan dalam menghadapi gejolak pasar saham karena menyajikan perspektif yang berbeda. Pak Hari berhasil mengulas saham baik secara analisis, maupun pendekatan psikologi, serta strategi berinvestasi dalam berbagai kondisi,” ujar Afen.