HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Perbedaan Pinjol dengan Paylater yang Jarang Diketahui

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |08:03 WIB
5 Perbedaan Pinjol dengan Paylater yang Jarang Diketahui
Perbedaan Pinjol dan Paylater (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata pinjol dengan paylater itu berbeda. Kedua istilah mungkin terlihat sama, yakni memperbolehkan pengguna melakukan sebuah transaksi terlebih dahulu dan membayar di kemudian hari ketika jatuh tempo.

Lantas apa perbedaan pinjol dengan paylater?

Dikuti dari sumber informasi Okezone berikut perbedaan paylater dengan pinjaman online yang wajib diketahui. Keduannya sama-sama memberikan kemudahan. Namun, pengguna harus tetap selektif dan bijak dalam menggunakan fitur dan kemudahan pinjaman tersebut.

1. Penggunaan Transaksi

Paylater biasanya disediakan pihak e-commerce atau marketplace untuk mempermudah customer untuk melakukan transaksi.

Sedangkan pinjaman online (pinjol) adalah lembaga pembiayaan bukan bank. Masyarakat bisa mengakses pinjaman ini secara online melalui berbagai aplikasi.

