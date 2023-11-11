102.603 Tiket Kereta Api untuk Libur Natal Ludes Terjual

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat 102.603 tiket kereta api jarak jauh atau 17% dari tiket disediakan untuk libur Natal telah terjual dengan periode 21-25 Desember 2024. Artinya tiket kereta api yang disediakan masih tersedia.

Adapun KAI menetapkan Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) berlangsung pada 21 Desember 2023 hingga 7 Januari 2024.

“Jumlah tersebut masih akan terus bertambah karena penjualan masih berlangsung. KAI berharap masyarakat dapat segera memesan tiket karena tiket KA masa Nataru masih cukup banyak tersedia,” kata VP Public Relations KAI Joni Martinus, Sabtu (11/11/2023).

Joni menjelaskan, bahwa KA-KA yang menjadi favorit untuk Angkutan Nataru sejauh ini di antaranya KA Airlangga relasi Pasarsenen – Surabaya Pasarturi pp, KA Jayabaya relasi Pasarsenen – Malang pp, KA Serayu relasi Pasarsenen – Purwokerto pp, KA Kahuripan relasi Kiaracondong – Blitar, dan lainnya.

Dia mengatakan masyarakat sudah dapat membeli tiket kereta api jarak jauh reguler yang telah tersedia di aplikasi Access by KAI, website kai.id, minimarket, serta seluruh channel pembelian tiket KA mulai H-45.

Adapun pembelian tiket di loket stasiun hanya tersedia untuk keberangkatan KA mulai 3 jam (go show).

Dalam menyediakan tiket kereta api, khususnya saat peak season seperti di masa Angkutan Nataru ini, KAI berkomitmen untuk menyediakan tiket kereta api secara transparan dan terpercaya bagi seluruh pelanggan.