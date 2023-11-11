Pupuk Subsidi Sudah Disalurkan 5,30 Juta Ton hingga November 2023

JAKARTA - PT Pupuk Indonesia (Persero) mencatat realisasi pupuk bersubsidi hingga mencapai 5.304.041 ton per 9 November 2023. Rianciannya, 3.131.509 ton untuk Urea dan 2.172.533 ton NPK.

Adapun total alokasi pupuk bersubsidi yang ditetapkan pemerintah sepanjang tahun ini sebesar 7,85 juta ton. Rinciannya, pupuk Urea 4,64 juta ton dan NPK 3,21 juta ton.

Di sisi pasokan, Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi mengatakan, stok pupuk bersubsidi saat ini dua kali lipat dari ketentuan stok minimum pemerintah.

Di mana, per 10 November 2023 stok pupuk bersubsidi mencapai 1.366.525 ton atau setara 199 persen dari ketentuan stok minimum pemerintah yakni 422.020 ton.

Karena itu perusahaan memastikan penyaluran pupuk subsidi akan terus dimasifkan pada masa-masa mendatang. Lantaran, pasokannya aman dan terpenuhi.

“Kalau untuk subsidi stok sudah dua kali lipat dari yang ditargetkan, jadi pupuk siap, pupuk semua ada di kios-kios, stoknya dua kali lipat dari apa yang disyaratkan,” ujar Rahmad saat ditemui di Cikampek, Jawa Barat, Sabtu (11/11/2023).

Di sisi kapasitas produksi pun mencapai target yakni 12,3 juta. Hal ini membuat pasokan pupuk cukup berlimpah