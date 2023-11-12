Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta PLTS Terapung Cirata Terbesar di Asean Diresmikan Jokowi

Chindya Citra Agustina , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |03:23 WIB
4 Fakta PLTS Terapung Cirata Terbesar di Asean Diresmikan Jokowi
Jokowi Resmikan PLTS Terapung Cirata. (foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Joko Widodo telah meresmikan PLTS terapung di Waduk Cirata, Kecamatan Maniis, Purwakarta, Jawa Barat, pada Kamis 9 November 2023.

"Hari ini merupakan hari yang bersejarah karena mimpi besar kita untuk membangun pembangkit energi baru terbarukan dalam skala besar akhirnya bisa terlaksana dan kita berhasil membangun salah satu pembangkit listrik tenaga surya terapung yang terbesar di Asia tenggara dan nomor tiga di dunia," kata Jokowi.

Keberadaan PLTS Terapung Cirata ini, tentu memberikan dampak positif bagi Indonesia. Terutama, iklim investasinya. Mengingat, sejumlah perusahaan nasional maupun asing ikut patungan dalam proyek pembangunan ini.

Berikut fakta-fakta mengenai PLTS Terapung terbesar di Asia, yang telah Okezone rangkum, Minggu (12/11/2023).

1. PLTS Terbesar Nomor Tiga di Asia Tenggara

PLTS ini merupakan yang terbesar se Asia Tenggara. Lantaran, terbentang area seluas 200 hektar yang terdiri dari 13 pulau dengan lebih dari 340 ribu panel surya, sehingga bisa menghasilkan listrik untuk disalurkan ke lebih dari 50 ribu rumah.

2. Proyek Konsorsium Nasional dan Global

Proyek PLTS Terapung Cirata ini dikembangkan secara patungan oleh anak perusahaan nasional, yakni PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB), PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI) dan anak usaha Mubadala Investment Company, Masdar, yang merupakan perusahaan energi baru dan terbarukan (EBT) berbasis di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA).

