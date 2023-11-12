Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Mengejutkan Pinjol Bisa Gunakan Rekening Orang Lain hingga Data Pengguna Setelah Lunasi Cicilan

Rio Adryawan , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |05:02 WIB
4 Fakta Mengejutkan Pinjol Bisa Gunakan Rekening Orang Lain hingga Data Pengguna Setelah Lunasi Cicilan
Fakta Pinjaman Online. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA Pinjaman Online (Pinjol) menjadi salah satu jalan tikus bagi masyarakat untuk mendapatkan uang secara mudah dan cepat.

Mulai dari memenuhi kebutuhan hidup, membayar cicilan kendaraan, membayar cicilan properti, dan lain-lain.

Namun sebelum melakukan pinjol, penting bagi masyarakat untuk memilih layanan pinjol yang baik dan benar. Hal tersebut guna mengantisipasi kemungkinan buruk terjadi kepada nasabah.

Beberapa masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman sering khawatir terkait keamanan data pribadinya saat digunakan untuk pinjol. Selain itu, banyak juga masyarakat yang bertanya-tanya soal pinjol bisa gunakan rekening orang atau tidak.

Berikut Okezone merangkum fakta soal pinjol bisa gunakan rekening orang lain hingga setelah lunas pinjol apakah data kita aman, Minggu (12/11/2023):

1. Pinjol tidak bisa gunakan rekening orang lain

Ternyata pinjol tidak bisa menggunakan rekening orang lain. Sehingga dana yang dibutuhkan tidak akan cair. Pihak pemberi pinjaman membutuhkan informasi dan data pribadi dari nasabah atau peminjam.

Mereka juga perlu memastikan bahwa calon peminjam memiliki kemampuan untuk membayar kembali pinjaman tersebut. Oleh karena itu, penting memberikan informasi rekening untuk proses verifikasi dan transfer dana

2. Apakah setelah lunas utang pinjol data kita aman?

Ternyata mengenai informasi pribadi akan dirahasiakan oleh pinjol yang berstatus resmi atau terdaftar Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan bagi pinjol ilegal, belum bisa menjamin apakah data nasabah aman atau tidak.

Halaman:
1 2
Topik Artikel :
pinjaman Pinjol Pinjaman Online
Telusuri berita finance lainnya
