HOME FINANCE HOT ISSUE

Pelanggan BBM Pertamax Pindah Pertalite Sebabkan Antrean Panjang di SPBU

Nurfathiya Efsya , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |13:59 WIB
Pelanggan BBM Pertamax Pindah Pertalite Sebabkan Antrean Panjang di SPBU
Harga BBM Pertalite (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Perbedaan (disparitas) harga yang cukup signifikan dari bahan bakar minyak (BBM) jenis pertamax dan pertalite, yaitu mencapai lebih kurang Rp4.000, menyebabkan sejumlah besar pengguna pertamax berpindah ke pertalite sehingga menyebabkan antrean panjang di SPBU.

“Ini menyebabkan antrean pertalite menjadi lebih panjang di SPBU,” jelas Humas PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Arya Yusa Dwicandra dikutip Antara, Minggu (12/11/2023).

Harga pertamax kini mencapai Rp13.800 per liter sementara pertalite Rp10.000.

Arya juga menegaskan, tidak ada masalah distribusi di semua tahapan. Semua pengiriman lancar dari Terminal BBM Terpadu ke depot atau ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) atau pompa bensin.

Stok harian BBM Kalimantan bahkan cukup tersedia untuk sembilan hari jika karena sesuatu hal tidak ada penambahan atau pengiriman.

“Sementara stok itu selalu kita tambah setiap hari,” tegas Arya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
