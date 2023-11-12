Jelang Libur Nataru, Jalan Tol Trans Sumatera Diperbaiki

JAKARTA - PT Hutama Karya (Persero) (HK) melakukan pemeliharaan rutin di sejumlah titik pada Jalan Tol Trans Sumatera, tepatnya di Jalan Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung (Terpeka) dan Tol Pekanbaru - Dumai (Permai).

Direktur Operasi III Hutama Karya Koentjoro, mengatakan pemeliharaan rutin jalan tol tersebut untuk memfasilitasi arus Natal dan Tahun Baru mendatang dengan target penyelesaian pada awal Desember 2023.

“Pemeliharaan rutin yang kita lakukan yaitu pekerjaan perbaikan beton rigid hingga pelapisan ulang (SFO). Di Tol Terpeka pekerjaan sudah mencapai 53 persen dengan target rampung awal Desember, sedang di Tol Permai progres mencapai 83 persen dengan target rampung November ini. Harapan kami pada saat mudik, pengguna jalan tol dapat melintas dengan nyaman dan aman,” ungkap Koentjoro dikutip Antara, Minggu (12/11/2023).

Koentjoro menjelaskan bahwa metode pemeliharaan dengan cara pengelupasan ulang (SFO) ini dipilih karena keunggulannya yang dapat meningkatkan daya tahan struktural jalan tol, mengurangi risiko kerusakan akibat beban berat dan cuaca ekstrem, sehingga dapat meningkatkan ketahanan terhadap retakan dan deformasi pada jalan tol.

Sementara metode beton rigid dipilih karena keunggulannya yang tahan terhadap perubahan suhu dan musim, memberikan permukaan jalan yang lebih halus dan stabil, sehingga umur jalan tol lebih panjang dan dapat mengurangi biaya perawatan maupun perbaikan jangka panjang.