Intip Renovasi Stadion Gelora Bung Tomo hingga Jadi Tempat Opening Piala Dunia U-17

JAKARTA – Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) di Surabaya menjadi tempat opening ceremony FIFA U-17 World Cup 2023.

Adapun stadion kebanggaan warga Surabaya ini telah melalui tahapan renovasi yang baik dan terstruktur.

Dilansir dari akun resmi @kemenpupr, Minggu (12/11/2023). Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mendampingi Presiden Jokowi menghadiri Opening Ceremony FIFA U-17 World Cup 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 10 November 2023.

“Kementerian PUPR telah melaksanakan renovasi lapangan pertandingan dan lapangan dalam rangka Piala Dunia U-17 tahun 2023 yang dimulai pada tanggal 15 September 2023, saat ini renovasinya sudah selesai semua dan siap digunakan untuk FIFA U-17 World Cup,” ucapnya.

Setelah konstruksi selesai, pekerjaan diserahkan kepada LOC dan FIFA pada tanggal 28 Oktober 2023 lalu sebagai persiapan akhir pelaksanaan Piala Dunia FIFA U-17.