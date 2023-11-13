Riset MNC Sekuritas: IHSG Berpeluang Menguat

JAKARTA - MNC Sekuritas mencatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebelumnya bergerak terkoreksi 0,4% ke 6.809 disertai dengan munculnya volume penjualan, namun koreksi IHSG masih tertahan oleh MA20.

MNC Sekuritas mengatakan, selama IHSG belum mampu menembus area resistance terdekatnya di 6.887, maka posisi IHSG saat ini masih berada pada bagian dari wave ii dari wave (iii).

"Hal tersebut berarti IHSG masih rawan berbalik terkoreksi untuk menguji 6.734 terlebih dahulu," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Senin (13/11/2023).

Apabila IHSG masih mampu bergerak di atas 6.639 sebagai supportnya, maka IHSG masih berpeluang bergerak menguat untuk menguji kembali rentang area 6.881-6.938.

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.760, 6.639 dan resistance 6.887, 6.986.