Mentan Minta Anggaran Tambahan Rp5,83 Triliun, untuk Apa?

Arfiah , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |13:40 WIB
Mentan Minta Anggaran Tambahan Rp5,83 Triliun, untuk Apa?
Mentan Amran Sulaiman Rapat di DPR RI (Foto: Antara)
JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta anggota Komisi IV DPR RI menyetujui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun Anggaran 2023 senilai Rp5,83 triliun untuk mempercepat peningkatan produksi padi dan jagung.

“Terkait dengan usulan ABT Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5,8 triliun akan digunakan untuk percepatan tanam dan peningkatan produksi padi dan jagung melalui penyediaan benih, alsintan, pupuk, dan pestisida, optimalisasi lahan rawa insentif bagi petugas lapangan, serta bimbingan teknis,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Gedung DPR dikutip Antara, Senin (13/11/2023).

Mentan Amran menuturkan usulan ABT tersebut sudah lebih dahulu disampaikan kepada Kementerian Keuangan melalui Surat Menteri Pertanian Nomor B-241/RC.110/M/11/2023 pada tanggal 6 November 2023.

Berdasarkan hasil konsultasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, dari jumlah usulan Rp5,8 triliun, kemungkinan besar hanya sebagian yang bisa dilakukan pada akhir 2023. Untuk menjaga keberlanjutan kegiatan pada 2024, Kementan disarankan untuk melakukan reprioritasi pemanfaatan anggaran reguler Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024.

“Selanjutnya kekurangan anggaran reguler tahun 2024 nanti dapat diusulkan kembali melalui ABT Tahun Anggaran 2024,” sambung Amran.

