Ingat! Pengusaha Wajib Terapkan Struktur Upah dan Skala Upah

JAKARTA – Pengusaha wajib Menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di Perusahaan. Struktur dan skala disusun dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan dan produktivitas.

Struktur dan skala upah adalah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Menurut Pasal 2 (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) nomor 1 tahun 2017, pengusaha wajib Menyusun struktur skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, Pendidikan, dan kompetensi kerja.

BACA JUGA: Kemnaker Tetapkan Struktur dan Skala Upah bagi Pekerja

‘’Pengusaha wajib Menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan’’ Jelas Kementerian Ketenagakerjaan di postingan instagram @kemnaker, Senin (13/11/2023).

Bagi Perusahaan, struktur ini berfungsi untuk penetapan upah berdasarkan satuan waktu. Sementara, bagi karyawan struktur dan skala gaji ini berfungsi untuk menjamin kepastian upah setiap para pekerja.

Struktur dan skala upah yang telah disusun wajib diberitahukan kepada seluruh pekerja secara perorangan.

BACA JUGA: 2 Cara Menetapkan Upah di Indonesia

Struktur dan skala upah diberitahukan berdasarkan golongan jabatan pekerja yang bersangkutan.

Struktur dan skala upah disusun sebagai berikut:

-Berdasarkan golongan: mengacu pada banyaknya golongan jabatan di Perusahaan. Setiap jabatan memiliki golongan tertentu.

-Berdasarkan jabatan: sekumpulan tugas dan pekerjaan dalam Perusahaan.