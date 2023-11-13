Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ingat! Pengusaha Wajib Terapkan Struktur Upah dan Skala Upah

Rasbina Br Tarigan , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |14:02 WIB
Ingat! Pengusaha Wajib Terapkan Struktur Upah dan Skala Upah
Pengusaha wajib terapkan struktur dan skala upah (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTAPengusaha wajib Menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di Perusahaan. Struktur dan skala disusun dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan dan produktivitas.

Struktur dan skala upah adalah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Menurut Pasal 2 (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) nomor 1 tahun 2017, pengusaha wajib Menyusun struktur skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, Pendidikan, dan kompetensi kerja.

‘’Pengusaha wajib Menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan’’ Jelas Kementerian Ketenagakerjaan di postingan instagram @kemnaker, Senin (13/11/2023).

Bagi Perusahaan, struktur ini berfungsi untuk penetapan upah berdasarkan satuan waktu. Sementara, bagi karyawan struktur dan skala gaji ini berfungsi untuk menjamin kepastian upah setiap para pekerja.

Struktur dan skala upah yang telah disusun wajib diberitahukan kepada seluruh pekerja secara perorangan.

Struktur dan skala upah diberitahukan berdasarkan golongan jabatan pekerja yang bersangkutan.

Struktur dan skala upah disusun sebagai berikut:

-Berdasarkan golongan: mengacu pada banyaknya golongan jabatan di Perusahaan. Setiap jabatan memiliki golongan tertentu.

-Berdasarkan jabatan: sekumpulan tugas dan pekerjaan dalam Perusahaan.

Halaman:
1 2
