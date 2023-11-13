Ganjar Pranowo Ajak Milenial Terlibat dalam Blue Carbon Credit, Ini Maksudnya

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo menegaskan komitmen dalam menjaga lingkungan dengan mengoptimalkan potensi blue carbon credit.

Anak muda dinilai telah aktif terlibat dalam upaya pengurangan blue carbon, meskipun pemerintah belum secara resmi terlibat.

"Ada potensi blue carbon credit, anak muda itu tertarik. Mereka nanya kenapa kita tidak dilibatkan?,” tuturnya, di acara Sarasehan 100 Ekonom 2023, beberapa waktu lalu, Selasa (13/11/2023).

Ganjar menyatakan, potensi blue carbon credit di Indonesia bisa dimanfaatkan lebih baik, dan dia ingin melibatkan anak muda dalam proyek ini.

Ganjar memiliki harapan besar terkait pengelolaan blue carbon di Indonesia. Dia menargetkan bahwa kredit karbon yang dihasilkan dapat dijual ke bursa karbon, baik dalam negeri maupun luar negeri, khususnya dalam konteks kepemimpinan Asean.

“Asean itu bisa kita ambil potensi carbon credit dan carbon tradingnya," lanjutnya.

Dalam visi dan misinya, Ganjar menyoroti potensi Indonesia sebagai negara maritim dengan luas daerah perairan mencapai 77%. Meskipun demikian, kontribusi sektor maritim terhadap GDP baru sekitar 7,6% pada tahun 2001.

Oleh karena itu, Ganjar berharap potensi tersebut dapat dioptimalkan untuk mendukung perekonomian masyarakat, terutama di wilayah pesisir pantai.

Namun, apa sebenarnya Blue Carbon Credit? Mengapa Ganjar Pranowo menilai hal ini penting dan menarik bagi kalangan anak muda? Berikut ini adalah pengertian dari blue carbon credit.

Pengertian Blue Carbon Credit

Blue Carbon Credit merujuk pada karbon yang tersimpan, terserap, atau terlepas dari vegetasi dan sedimen ekosistem pesisir, seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut.

Blue carbon memiliki kemampuan untuk menyimpan karbon hingga jutaan tahun melebihi hutan tropis di daratan.

Data dari Balai Riset dan Observasi Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (2022) menunjukkan bahwa Indonesia, sebagai negara kepulauan, memiliki potensi sumber daya alam pesisir yang melimpah, termasuk hutan mangrove.