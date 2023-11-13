Berapa Lama iDeb OJK?

JAKARTA - Berapa lama iDEB OJK? menarik untuk diketahui karena banyak Sistem Layanan Informasi Keuangan (SILK) atau sebelumnya dikenal sebagai BI Checking masyarakat menjadi tidak baik dengan menjamurnya pinjaman online legal ataupun ilegal.

Dalam SILK terdapat sebuah layanan yang menyimpan informasi debitur atau biasa disebut iDEB yang berisi satu informasi penting dalam pemberian kredit atau pembiayaan. Di mana iDEB berisikan riwayat kelancaran kredit dan pembiayaan seorang debitur.

Seluruh sistem informasi dan pengelolaan SILK ataupun iDEB berada di bawah tanggung jawab OJK, yang berfungsi untuk mengawasi dan memberikan pelayanan informasi keuangan.

Mungkin masih banyak masyarakat yang bertanya-tanya mengenai hal-hal yang harus dipersiapkan untuk permohonan iDEB, maupun berapa lama iDEB OJK diproses?

Beberapa hal yang harus dipersiapkan untuk mengajukan permohonan iDEB:

Masyarakat dapat datang ke kantor OJK di pusat atau daerah yang dekat tempat tinggal.

Menyiapkan dokumen yang dibutuhkan seperti KTP/Paspor, Fotokopi Identitas badan usaha, NPWP badan usaha, Akta pendirian usaha, Perubahan anggaran dasar terakhir.

Mengisi dan menyerahkan formulir yang diberikan OJK.

OJK akan melakukan pemeriksaan terkait dokumen dan data di sistem informasi debitur. Jika dokumen dan data telah sesuai, maka pihak OJK akan mencetak informasi debitur/nasabah yang meminta informasi debitur.

OJK menyerahkan hasil informasi kepada pemohon informasi beserta tanda terima yang ditandatangani oleh pemohon informasi.