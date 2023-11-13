Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Serikat Buruh Geruduk Kantor Pengelola GBK Imbas Konflik Hotel Sultan

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |15:16 WIB
Serikat Buruh Geruduk Kantor Pengelola GBK Imbas Konflik Hotel Sultan
Buruh Sambangi Kantor Pengelola GBK. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menyambangi Kantor Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno, hari ini. Aksi ini buntut dari polemik pengosongan Hotel Sultan.

Dari pantauan MNC Portal, puluhan anggota dan pengurus KSPSI tiba di kawasan GBK pada pukul 14.00 WIB.

Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat menagatakan, pihaknya akan berdialog dan menyampaikan keluh-kesah dan ketakutan para pekerja atau karyawan Sultan Hotel & Residence Jakarta setelah dikeluarkannya somasi terbuka oleh kuasa hukum PPKGBK.

Dari somasi tersebut, pihak PPKGBK memberi ancaman pidana terhadap karyawan hotel dan apartemen jika mereka yang masih bekerja atau melakukan aktivitas.

“Ancaman tersebut mengakibatkan ketakutan seluruh karyawan dan membuat suasana kerja menjadi tidak nyaman, dan ketakutan akan berlangsungnya pekerjaan akibat ancaman dan teror oleh pimpinan dan kuasa hukum PPKGBK yang terus disampaikan di media massa,” ujar Jumhur saat ditemui di lokasi, Senin (13/11/2023).

Selain itu, KSPSI memprotes keras tindakan penutupan, barikade jalan masuk hotel dan apartemen secara permanen yang dinilai membahayakan keselamatan jiwa para pekerja sekaligus mengakibatkan penurunan okupansi atau tingkat hunian hotel.

Tercatat, okupansi hotel menurun hingga di bawah 10 persen. Jumhur memandang hal itu berdampak pada penurunan penghasilan para pekerja.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/470/3067619/park-hyatt-jakarta-perkuat-posisi-sebagai-mice-dan-luxury-hotel-pada-acara-hyatt-fair-2024-98iYLft6r5.jpg
Park Hyatt Jakarta Perkuat Posisi Sebagai MICE dan Luxury Hotel Pada Acara Hyatt Fair 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/470/3054579/ternyata-segini-harga-hotel-mewah-tempat-erina-gudono-menginap-di-as-7tL7dwJCOB.jpg
Ternyata Segini Harga Hotel Mewah Tempat Erina Gudono Menginap di AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/470/3048089/320-hotel-jadi-korban-pemalsuan-data-google-business-K7Y6S8gZUG.jpg
320 Hotel Jadi Korban Pemalsuan Data Google Business
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/470/3034549/chief-talk-okezone-pelaku-usaha-perhotelan-harus-adaptasi-perkembangan-zaman-xZM8Q1b9ro.jpg
Chief Talk Okezone: Pelaku Usaha Perhotelan Harus Adaptasi Perkembangan Zaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/470/3008601/long-weekend-waisak-2024-hotel-di-jogja-solo-dan-semarang-penuh-JdVphKukSq.jpg
Long Weekend Waisak 2024, Hotel di Jogja, Solo dan Semarang Penuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/11/470/2981905/7-orang-terkaya-pemilik-hotel-mewah-di-indonesia-4KgZEHCmaC.jpg
7 Orang Terkaya Pemilik Hotel Mewah di Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement