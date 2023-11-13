Serikat Buruh Geruduk Kantor Pengelola GBK Imbas Konflik Hotel Sultan

JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menyambangi Kantor Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno, hari ini. Aksi ini buntut dari polemik pengosongan Hotel Sultan.

Dari pantauan MNC Portal, puluhan anggota dan pengurus KSPSI tiba di kawasan GBK pada pukul 14.00 WIB.

Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat menagatakan, pihaknya akan berdialog dan menyampaikan keluh-kesah dan ketakutan para pekerja atau karyawan Sultan Hotel & Residence Jakarta setelah dikeluarkannya somasi terbuka oleh kuasa hukum PPKGBK.

Dari somasi tersebut, pihak PPKGBK memberi ancaman pidana terhadap karyawan hotel dan apartemen jika mereka yang masih bekerja atau melakukan aktivitas.

“Ancaman tersebut mengakibatkan ketakutan seluruh karyawan dan membuat suasana kerja menjadi tidak nyaman, dan ketakutan akan berlangsungnya pekerjaan akibat ancaman dan teror oleh pimpinan dan kuasa hukum PPKGBK yang terus disampaikan di media massa,” ujar Jumhur saat ditemui di lokasi, Senin (13/11/2023).

Selain itu, KSPSI memprotes keras tindakan penutupan, barikade jalan masuk hotel dan apartemen secara permanen yang dinilai membahayakan keselamatan jiwa para pekerja sekaligus mengakibatkan penurunan okupansi atau tingkat hunian hotel.

Tercatat, okupansi hotel menurun hingga di bawah 10 persen. Jumhur memandang hal itu berdampak pada penurunan penghasilan para pekerja.