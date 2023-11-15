Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Joki Tes SKD CPNS Ditangkap! Ini Modusnya

Nurfathiya Efsya , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |04:16 WIB
Joki Tes SKD CPNS Ditangkap! Ini Modusnya
Joki tes skd cpns ditangkap (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung telah mengamankan seorang yang diduga joki saat pelaksanaan Tes SKD CPNS.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Lampung Ricky Ramadhan membenarkan adanya peristiwa penangkapan joki tersebut.

"Jadi saat peserta tersebut akan melakukan registrasi pengambilan PIN, pada aplikasi ditemukan terjadi ketidakcocokan wajah asli dengan foto pada data aplikasi," ujar Ricky, Selasa (14/11/2023).

Ricky menjelaskan, awalnya joki tersebut datang dengan memakai pakaian hitam putih layaknya peserta dengan membawa nomor peserta ujian dan KTP.

Namun ketika memasuki meja registrasi dan dilakukan pemeriksaan wajah serta identitas, wajahnya tidak dapat terdeteksi oleh aplikasi registrasi.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
