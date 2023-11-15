Alasan BRI Kolaborasi dengan Indomaret, Jaringan Besar dan Tersebar

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) terus mengutamakan pendekatan berbasis pelanggan dan berkolaborasi dengan merchant. Oleh karena itu, BRI pun berkolaborasi dengan Indomaret yang memiliki jaringan outlet terbesar dan tersebar.

BRI memiliki jumlah user sekitar 30 juta dan dengan dukungan Indomaret lebih dari 20.000 outlet, dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat. Selain itu, diharapkan dengan adanya kolaborasi ini dapat memberikan multiplier effect yaitu dengan meningkatkan literasi keuangan di masyarakat secara merata.

BACA JUGA: Kini BRImo Bisa Dipakai untuk Transaksi Indomaret

Direktur Jaringan dan Layanan BRI Andrijant menambahkan, kolaborasi ini juga menjadi bagian dari strategi BRI untuk menjalankan kerja sama lainnya yang berdampak positif untuk masyarakat.

“Tentunya dengan adanya metode pembayaran dengan QRIS BRImo ini, BRI dan Indomaret berkomitmen untuk terus melakukan kolaborasi dengan program-program yang menarik guna menjadi value added penggunaan BRImo sebagai alat pembayaran bagi masyarakat Indonesia,” ujarnya, Rabu (15/11/2023).

Selain itu, kolaborasi ini terjadi sejalan dengan komitmen BRI untuk terus menawarkan layanan digital yang unggul dan adaptif dengan gaya hidup nasabah. Harapannya kolaborasi ini memiliki dampak besar dan positif kepada perekonomian masyarakat.