Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Alasan BRI Kolaborasi dengan Indomaret, Jaringan Besar dan Tersebar

Rio Adryawan , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |15:58 WIB
Alasan BRI Kolaborasi dengan Indomaret, Jaringan Besar dan Tersebar
BRI Kolaborasi dengan Indomaret. (Foto: Okezone.com/BRI)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) terus mengutamakan pendekatan berbasis pelanggan dan berkolaborasi dengan merchant. Oleh karena itu, BRI pun berkolaborasi dengan Indomaret yang memiliki jaringan outlet terbesar dan tersebar.

BRI memiliki jumlah user sekitar 30 juta dan dengan dukungan Indomaret lebih dari 20.000 outlet, dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat. Selain itu, diharapkan dengan adanya kolaborasi ini dapat memberikan multiplier effect yaitu dengan meningkatkan literasi keuangan di masyarakat secara merata.

Direktur Jaringan dan Layanan BRI Andrijant menambahkan, kolaborasi ini juga menjadi bagian dari strategi BRI untuk menjalankan kerja sama lainnya yang berdampak positif untuk masyarakat.

“Tentunya dengan adanya metode pembayaran dengan QRIS BRImo ini, BRI dan Indomaret berkomitmen untuk terus melakukan kolaborasi dengan program-program yang menarik guna menjadi value added penggunaan BRImo sebagai alat pembayaran bagi masyarakat Indonesia,” ujarnya, Rabu (15/11/2023).

Selain itu, kolaborasi ini terjadi sejalan dengan komitmen BRI untuk terus menawarkan layanan digital yang unggul dan adaptif dengan gaya hidup nasabah. Harapannya kolaborasi ini memiliki dampak besar dan positif kepada perekonomian masyarakat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/455/3185876/umkm-WJLz_large.jpg
Sulap Limbah Kayu Raup Rp1,5 Miliar, UMKM Ini Raih Peluang di Pasar Internasional Berkat Pemberdayaan BRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/278/3185477/bri-tasr_large.jpg
BRI Perkuat Segmen Konsumer-Layanan Bank Emas Jadi Sumber Pendapatan dan Laba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/278/3185310/bri-EHrt_large.jpg
BRI Manajemen Investasi Catatkan KIK EBA Syariah Rp1,9 Triliun di BEI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178546/dirut_bri_hery_gunadi-bwFQ_large.jpg
BRI Tuntaskan Penyaluran Dana Pemerintah Rp55 Triliun untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178437/bri-jBrg_large.jpg
BRI Dorong Penerapan Prinsip ESG untuk Bisnis Berkelanjutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/455/3178194/batik-A5mY_large.jpg
Kisah Insipiratif UMKM Binaan BRI, Mengenalkan Batik Khas Tangerang hingga Tembus Pasar Luar Negeri
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement