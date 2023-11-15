Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Tiket Penerbangan Haji 2024 Naik? Ini Kata Bos Garuda

Heri Purnomo , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |18:54 WIB
Harga Tiket Penerbangan Haji 2024 Naik? Ini Kata Bos Garuda
Dirut Garuda Indonesia soal tiket penerbangan haji 2024. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) berkomitmen tidak akan menaikkan harga tiket pesawat untuk ibadah haji 1445 Hijriah atau tahu depan.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan bahwa ada kemungkinan harga tiket pesawat akan mengalami kenaikan sebesar 4,7%. Hal ini berkaitan dengan nilai tukar rupiah yang akan ditetapkan oleh Kementerian Agama.

Irfan mengatakan kenaikan tarif tiket pesawat sebesar 4,7% jika nilai tukar rupiah yang digunakan adalah Rp16.000 per dolar AS.

Namun jika nilai rupiah yang digunakan dibawah Rp16.000 maka tidak akan ada kenaikan harga tiket pesawat pada ibadah haji 2023.

"Bila kita menggunakan kurs Rp16.000 akan terjadi peningkatan 4,7% dibandingkan harga per jamaah tahun lalu," kata Irfan saat ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (15/11/2023).

Irfan juga menjelaskan, selain nilai tukar rupiah, komponen yang dapat mempengaruhi tiket adalah harga avtur.

Dia mengatakan, pihaknya akan mempertahankan estimasi harga avtur sebesar 93 sen per liter.

Meski secara rata-rata di seluruh embarkasi yang Garuda Indonesia layani harga avtur sudah berada di 94 sen per liter.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/320/3160030/kampung_haji-TVL4_large.jpg
4 Fakta RI Bangun Kampung Haji dan Beli Tanah di Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/320/3144576/jamaah_haji-AnTt_large.jpg
Bawa Emas dari Tanah Suci? Ini Ketentuan Agar Bebas Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/320/3136269/menhub-jyfP_large.jpg
Ada Terminal Khusus Haji dan Umrah di Terminal 2F Bandara Soetta, Menhub: Jamaah Bisa Khusyuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/04/320/3136146/erick_thohir-iF4T_large.jpg
Terminal 2F Bandara Soetta Khusus Haji dan Umrah, Erick Thohir: Dulu Jamaah Menunggu Panas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/04/320/3136127/prabowo-4zca_large.jpg
Prabowo Resmikan Terminal 2F Bandara Soetta Khusus Melayani Haji dan Umroh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/320/3117239/bea_masuk-Tqc9_large.jpg
Aturan Baru Barang Kiriman Jemaah Haji Rp24,5 Juta Bebas Bea Masuk
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement