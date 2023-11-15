Advertisement
INSPIRASI BISNIS

Berkah Konser Coldplay, Penjual Merchandise Raup Jutaan Rupiah dalam Hitungan Jam

Heri Purnomo , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |20:30 WIB
Berkah Konser Coldplay, Penjual Merchandise Raup Jutaan Rupiah dalam Hitungan Jam
Penjual Merchandise Coldplay raup jutaan rupiah. (Foto: MPI)
JAKARTA - Konser Coldplay digelar di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Rabu (15/11/2023).

Coldplay dijadwalkan akan tampil pada pukul 21.00 WIB.

Konser tersebut sangat dinantikan oleh penggemarnya. Mereka rela mengeluarkan kocek sebesar Rp800 ribu hingga Rp11 juta.

Tidak hanya penggemarnya saja yang menantikan konsert tersebut, melainkan juga sejumlah orang yang menjemput rezekinya dengan cara berjualan merchandise Coldplay.

Berdasarkan pantauan MNC Portal, setiap pintu masuk ke area GBK banyak penjual musiman yang menjajakan dagangannya.

Ana (25) yang sehari-hari bekerja di Rumah Sakit Swasta di Jakarta rela usai bekerja langsung menuju GBK untuk berjualan merchandise Coldplay.

Hal tersebut lantaran keuntungan yang didapatkannya luar biasa.

Dia mengaku setiap ada event konser band asal luar negeri dirinya selalu menyiapkan waktu untuk berjualan merchandise.

Halaman: 1 2
1 2
