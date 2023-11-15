Pembangunan IKN Gunakan Material Lokal yang Berkualitas

JAKARTA - Proyek pembangunan jalan distrik (Feeder) di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, menggunakan material dalam negeri yang berkualitas.

"Jalan distrik sepanjang 10,3 km ini menggunakan produk readymix yang berkualitas dengan total volume 60.000 m3," ujar Vice President of Corporate Secretary PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) Fandy Dewanto dikutip Antara, Rabu (15/11/2023).

Fandy mengatakan, proyek ini merupakan pembangunan jalan sebagai jalan akses yang menghubungkan antar-Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dengan nilai kontrak sebesar Rp98,6 miliar. "IKN merupakan peluang yang sangat bagus,” katanya.

Dengan dukungan batching plant serta sumber daya yang memadai, diharapkan seluruh pesanan untuk menyuplai proyek tersebut dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

“Proses pengiriman produk dimulai sejak triwulan III/2023 dan ditargetkan selesai pada triwulan II/2024 mendatang,” ujar Fandy.

Pemerintah membangun infrastruktur dasar di KIPP IKN Nusantara dengan konsep yang komprehensif untuk memastikan lingkungan alam terjaga.