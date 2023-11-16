Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Daftar Aksi Korporasi Hari Ini, Ada CMPP hingga EAST

Zuhirna Wulan Dilla , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |06:08 WIB
Daftar Aksi Korporasi Hari Ini, Ada CMPP hingga EAST
Aksi korporasi hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Daftar aksi korporasi hari ini, Kamis (16/11/2023). Adapun aksi korporasi ini diikuti oleh sejumlah emiten yang akan menggelar RUPS hingga membagikan dividen.

Dikutip dari situs resmi BEI, sejumlah emiten itu ada CMPP, CPIN, EAST hingga JAYA.

 BACA JUGA:

Berikut daftar lengkap aksi korporasi hari ini:

1. Pemberitahuan RUPS Rencana PT AirAsia Indonesia Tbk (CMPP)

2. Tanggal cum Dividen Tunai Interim Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN)

 BACA JUGA:

3. Tanggal ex Dividen Tunai Interim PT Eastparc Hotel Tbk (EAST)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/278/3148772/bei-2T50_large.jpg
BEI Kaji Pembukaan Perdagangan Saham Pukul 08.00 dan Penutupan Jam 17.00 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/320/3129425/ihsg-3yDn_large.jpg
Kondisi Pasar Modal Baik, BEI Klaim Laba Emiten Tumbuh Double Digit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/278/3129331/bei-0TY3_large.jpg
OJK dan BEI Buka-bukaan Aksi Korporasi Kala Bursa Rontok, Ada IPO BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/278/3129010/bei-4yPB_large.jpg
BEI Ungkap Alasan Revisi Aturan ARB dan Trading Halt saat IHSG Anjlok 8%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/278/3121164/transaksi_bei-APDT_large.jpg
BEI: Transaksi Surat Utang Tembus Rp246,1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/278/3099827/bei-kenakan-ppn-12-untuk-transaksi-saham-mulai-2025-91geRnlj58.jpg
BEI Kenakan PPN 12% untuk Transaksi Saham Mulai 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement