Daftar Aksi Korporasi Hari Ini, Ada CMPP hingga EAST

, Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |06:08 WIB

Aksi korporasi hari ini. (Foto: Freepik)

JAKARTA - Daftar aksi korporasi hari ini, Kamis (16/11/2023). Adapun aksi korporasi ini diikuti oleh sejumlah emiten yang akan menggelar RUPS hingga membagikan dividen.

Dikutip dari situs resmi BEI, sejumlah emiten itu ada CMPP, CPIN, EAST hingga JAYA.

Berikut daftar lengkap aksi korporasi hari ini:

1. Pemberitahuan RUPS Rencana PT AirAsia Indonesia Tbk (CMPP)

2. Tanggal cum Dividen Tunai Interim Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN)

3. Tanggal ex Dividen Tunai Interim PT Eastparc Hotel Tbk (EAST)