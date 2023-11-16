Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani Ungkap Kedekatan Indonesia dengan Polandia, dari Warna Bendera hingga Investasi

Michelle Natalia , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |09:57 WIB
Sri Mulyani Ungkap Kedekatan Indonesia dengan Polandia, dari Warna Bendera hingga Investasi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Sampaikan Selamat Hari Kemerdekaan Polandia. (Foto: Okezone.com/Instagram)
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan selamat Hari Kemerdekaan untuk Polandia. Polandia memperingati hari kemerdekaannya (National Day of Poland) ke-105 tahun.

"Sebagai Guest of Honor, saya menyampaikan dalam sambutan bahwa Indonesia dan Polandia memiliki beberapa kemiripan. Bendera negara kita mirip, yaitu 🇮🇩 dan 🇵🇱. Lambang negara juga mirip, Garuda Pancasila bagi Indonesia serta Elang ekor putih bermahkota bagi Polandia," ujar Sri melalui akun Instagram resminya @smindrawati di San Fransisco, Rabu (15/11/2023).

Polandia memiliki hubungan historis di Indonesia. Seorang bangsawan Polandia, Ludwig Zamenhof memiliki perkebunan tembakau pada sekitar tahun 1870 lokasinya disebut dengan nama Polonia (dari kata Polandia), yang saat ini menjadi lokasi bandara Polonia di Medan, Sumatera Utara.

Selain itu ada Professor Józef Zwierzycki, seorang geolog yang menghabiskan lebih dari 24 tahun memetakan Indonesia.

"Secara resmi, hubungan bilateral Indonesia dan Polandia terjalin sejak 1955. Hubungan ini terjaga dengan begitu baik hingga kini, perdagangan antara kedua belah negara pada tahun ini tumbuh hingga 60,7% dengan nilai menyentuh USD1 miliar untuk pertama kalinya," tambah Sri.

