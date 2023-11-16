Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pertamina Geothermal Energy Ungkap Tantangan Pengembangan Panas Bumi di RI

Arfiah , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |16:49 WIB
Pertamina Geothermal Energy Ungkap Tantangan Pengembangan Panas Bumi di RI
A
A
A
JAKARTA - Sulitnya masyarakat Indonesia dalam mencerna pengembangan energi panas bumi menjadi tantangan bagi PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO).

Sosialisasi pun dinilai sangat penting agar masyarakat lebih memahami geothermal.

 BACA JUGA:

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Utama Pertamina Geothermal Energy (PGE) Julfi Hadi, lantaran masyarakat Indonesia yang tidak mengerti apa itu geothermal.

Menurutnya, sosialisasi kepada masyarakat menjadi tantangan. Padahal, geothermal memberikan banyak manfaat dan tidak merugikan dalam jangka panjang.

 BACA JUGA:

Dia menjelaskan, bahwa geothermal hanya mengambil sumber daya panas yang ada di bumi. Sehingga, sumber panas yang diambil tersebut dapat dijadikan listrik.

“Panasnya itu diambil karena ada air di bawah itu. Airnya yang diambil. Jadi kalau didrill, itu 99 persen air yang ke luar. Mungkin satu persen, dua persen hanya CO2 (karbon dioksida). Jadi, very clean energy,” katanya dalam Chief Talk Okezone di Jakarta.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/278/3042563/pertamina-geothermal-pgeo-rombak-komisaris-ini-susunan-terbarunya-ST5HcY89AG.jfif
Pertamina Geothermal (PGEO) Rombak Komisaris, Ini Susunan Terbarunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/03/278/3003790/pertamina-geothermal-cetak-laba-bersih-rp762-miliar-QQzEnzvolx.jfif
Pertamina Geothermal Cetak Laba Bersih Rp762 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/16/320/2921532/rencana-jangka-panjang-pertamina-geothermal-energy-dalam-transisi-energi-hijau-di-ri-6dB3AmOnhD.JPG
Rencana Jangka Panjang Pertamina Geothermal Energy dalam Transisi Energi Hijau di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/16/320/2921538/
Bahas Soal Pasokan Kredit Karbon, Ini Kata Pertamina Geothermal Energy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/16/320/2921449/pertamina-geothermal-energy-lakukan-ini-dalam-pengembangan-panas-bumi-Mc7uL4psrN.JPG
Pertamina Geothermal Energy Lakukan Ini dalam Pengembangan Panas Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/26/278/2852547/utang-bersih-pgeo-turun-tajam-di-semester-i-2023-sisa-segini-edcarQqXjf.jpg
Utang Bersih PGEO Turun Tajam di Semester I-2023, Sisa Segini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement