Pertamina Geothermal Energy Ungkap Tantangan Pengembangan Panas Bumi di RI

JAKARTA - Sulitnya masyarakat Indonesia dalam mencerna pengembangan energi panas bumi menjadi tantangan bagi PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO).

Sosialisasi pun dinilai sangat penting agar masyarakat lebih memahami geothermal.

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Utama Pertamina Geothermal Energy (PGE) Julfi Hadi, lantaran masyarakat Indonesia yang tidak mengerti apa itu geothermal.

Menurutnya, sosialisasi kepada masyarakat menjadi tantangan. Padahal, geothermal memberikan banyak manfaat dan tidak merugikan dalam jangka panjang.

Dia menjelaskan, bahwa geothermal hanya mengambil sumber daya panas yang ada di bumi. Sehingga, sumber panas yang diambil tersebut dapat dijadikan listrik.

“Panasnya itu diambil karena ada air di bawah itu. Airnya yang diambil. Jadi kalau didrill, itu 99 persen air yang ke luar. Mungkin satu persen, dua persen hanya CO2 (karbon dioksida). Jadi, very clean energy,” katanya dalam Chief Talk Okezone di Jakarta.