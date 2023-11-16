Bahas Soal Pasokan Kredit Karbon, Ini Kata Pertamina Geothermal Energy

JAKARTA – PT PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) menyatakan bahwa kolaborasi dengan PT Pertamina Power Indonesia membuahkan hasil.

Dalam hal ini, PGEO telah menjadi perusahaan pertama pada bidang penyedia karbon di Indonesia.

“Kita yang pertama menjual karbon, kita bekerja sama dengan Pertamina Power Indonesia untuk menjual karbon yang pertama,” katanya dalam Chief Talk Okezone di Jakarta.

Penjualan karbon yang ada di Pertamina Group secara teknis dilakukan Pertamina Power Indonesia yang merupakan subholding Power & New Renewable Energy (PNRE). Sementara PGEO hanya menyediakan pasokan karbon yang dibutuhkan investor di Bursa Karbon Indonesia.

Selain itu, Indonesia memiliki pasokan kredit karbon yang cukup melimpah.