Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Gegara Konser Coldplay, Penumpang MRT Jakarta Tembus 163.163 Orang

Heri Purnomo , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |15:01 WIB
Gegara Konser Coldplay, Penumpang MRT Jakarta Tembus 163.163 Orang
Penumpang MRT Jakarta (Foto: MRT)
A
A
A

JAKARTA - PT MRT Jakarta (Perseroda) mencatat 163.162 orang menggunakan layanan MRT Jakarta saat konser Coldplay digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Rabu (15/11/2023) kemarin.

Kepala Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta (Perseroda) Ahmad Pratomo mengatakan, angka ini merupakan jumlah penumpang tertinggi selama operasional MRT Jakarta sejak 2019 silam.

Ahmad mengatakan bahwa 13 ribu lebih merupakan pengguna jasa MRT Jakarta pada pukul 00.00—01.30 WIB. Di mana jadwal operasional khusus tersebut diberlakukan saat penyelenggaraan konser Coldplay.

“PT MRT Jakarta (Perseroda) mengucapkan terima kasih kepada ribuan masyarakat yang telah menggunakan MRT Jakarta pada saat konser Coldplay," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (16/11/2023).

Ahmad menyampaikan rekor penumpang ini menunjukkan kepercayaan terhadap layanan transportasi publik di Jakarta dan juga bentuk nyata perubahan gaya mobilitas masyarakat perkotaan yang memilih menggunakan transportasi publik saat bepergian di Jakarta, termasuk menghadiri kegiatan konser musik atau festival.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181667/transjakarta-Qn5s_large.jpg
Syarat dan Cara Daftar Kartu Pekerja Jakarta 2025, Naik MRT-LRT dan Transjakarta Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/470/3175436/tod-9N5e_large.jpg
Patung Jenderal Sudirman Dipindahkan Imbas Kawasan TOD di Dukuh Atas, Ini Konsepnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/320/3167493/kios_di_blok_m-MLob_large.jpeg
MRT Jakarta Ngaku Tak Tahu Tarif Sewa Kios Blok M Naik hingga Rp15 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/320/3166481/mrt_jakarta-w9qE_large.jpg
Manajemen Buka Suara soal MRT Istora Mandiri Dijarah Pendemo 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/320/3165722/stasiun_mrt_jakarta_bawah_tanah-JT60_large.jpg
Stasiun MRT Bawah Tanah Glodok-Kota Ditargetkan Rampung 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/278/3159715/direksi_dan_komisaris_mrt_jakarta-8Bgr_large.jpg
MRT Jakarta Angkat Komisaris dan Direksi, Ini Susunan Terbarunya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement