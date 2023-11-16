Gegara Konser Coldplay, Penumpang MRT Jakarta Tembus 163.163 Orang

JAKARTA - PT MRT Jakarta (Perseroda) mencatat 163.162 orang menggunakan layanan MRT Jakarta saat konser Coldplay digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Rabu (15/11/2023) kemarin.

Kepala Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta (Perseroda) Ahmad Pratomo mengatakan, angka ini merupakan jumlah penumpang tertinggi selama operasional MRT Jakarta sejak 2019 silam.

Ahmad mengatakan bahwa 13 ribu lebih merupakan pengguna jasa MRT Jakarta pada pukul 00.00—01.30 WIB. Di mana jadwal operasional khusus tersebut diberlakukan saat penyelenggaraan konser Coldplay.

“PT MRT Jakarta (Perseroda) mengucapkan terima kasih kepada ribuan masyarakat yang telah menggunakan MRT Jakarta pada saat konser Coldplay," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (16/11/2023).

Ahmad menyampaikan rekor penumpang ini menunjukkan kepercayaan terhadap layanan transportasi publik di Jakarta dan juga bentuk nyata perubahan gaya mobilitas masyarakat perkotaan yang memilih menggunakan transportasi publik saat bepergian di Jakarta, termasuk menghadiri kegiatan konser musik atau festival.