Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Cara Pertamina Geothermal Energy Percepat Transisi Energi ke Panas Bumi

Arfiah , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |12:20 WIB
Ini Cara Pertamina Geothermal Energy Percepat Transisi Energi ke Panas Bumi
A
A
A
JAKARTA - PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) melakukan sejumlah upaya untuk mengubah penggunaan batu bara menjadi energi geothermal.

Direktur Utama PGEO sekaligus Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia Julfi Hadi mengatakan tengah menekan biaya dari geothermal, menciptakan value, serta memperbanyak value dari energi panas bumi.

 BACA JUGA:

“Kita punya scale dan volume dari resource itu untuk make a different untuk memajukan geothermal ini,” kata Julfi dalam Chief Talk Okezone di Jakarta.

Dia mengungkapkan, bahwa dulu geothermal hanya menggunakan temperatur tinggi dari panas bawah gunung mencapai 220 derajat lebih.

Kini, pihaknya diharuskan memakai temperatur rendah hingga sedang.

“Jadi mengcreate value di mana dulu CODnya tujuh sampai delapan tahun. Sekarang, menjadi tiga sampai empat tahun,” ujar Julfi.

Dirut PGE Julfi Hadi menambahkan bahwa formula kedua dan ketiga adalah secondary product yang tengah menarik di dunia seperti green hidrogen, green metanol, silica, dan karbon.

“Itu akan membuat commerciality dari project geothermal ini lebih attractive. Dengan new formula yang tetap dibicarakan dengan pemerintah bahwa ini harus diakselerasi dengan insentif-insentif yang benar,” tegasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186384/pertamina-BoNx_large.jpg
Pekerja SPBU Pertamina Dipersiapkan Hadapi Situasi Darurat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186072/bbm_pertamina-TuUO_large.jpg
Pertamina Patra Niaga Pastikan Energi Aman Selama Libur Nataru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186070/bbm_pertamina-kFsQ_large.jpg
Pertamina Bakal Tambah Impor BBM 1,4 Juta KL, 40 Persen dari AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184273/digitalisasi_di_sektor_maritim-czGQ_large.png
Pertamina Ungkap Proses Digitalisasi di Sektor Maritim Indonesia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183470/pertamina-LulP_large.jpg
Pertamina Ungkap Jurus Kejar Target NZE 2026 di Forum COP30
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183280/bietanol-TpHl_large.jpg
Pertamina dan Toyota Mau Bangun Pabrik Bioetanol, Ini Dampak Positifnya 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement