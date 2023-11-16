Bisakah Pinjam Uang di Pegadaian Tanpa Jaminan?

JAKARTA - Bisakah pinjam uang di pegadaian tanpa jaminan? Hal ini perlu diketahui terutama bagi beberapa orang yang ingin mencari sumber pinjaman terpercaya.

Jasa pinjaman uang adalah salah satu layanan yang sangat membantu masyarakat yang ditawarkan oleh beberapa perusahaan, termasuk Pegadaian. Biasanya, masyarakat yang ingin melakukan peminjaman uang perlu memberi benda milik mereka sebagai jaminan.

Namun, tak jarang seseorang yang sangat membutuhkan pinjaman namun tidak memiliki benda berharga yang dapat diberikan sebagai jaminan. Sebagai perusahaan BUMN, apakah Pegadaian menyediakan pinjaman uang tanpa jaminan atau agunan? Inilah jawabannya.

Pinjam Uang di Pegadaian Tanpa Jaminan

Pegadaian merupakan perusahaan penyedia layanan pembiayaan dan peminjaman dengan beberapa jaminan seperti kendaraan, emas, barang elektronik, atau BPKB kendaraan.

Menjawab pertanyaan yang sering muncul, jawabannya adalah ya, masyarakat atau calon nasabah bisa meminjam uang di Pegadaian tanpa jaminan atau agunan yaitu dengan layanan KUR Syariah.