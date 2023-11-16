Wajah Baru Kantor Pemerintah di IKN, Begini Penampakannya

JAKARTA - Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, terus dikerjakan. Konstruksi sejumlah tower atau gedung pemerintahan terlihat sedang dikerjakan hingga saat ini.

Salah satu kawasan yang masif pembangunanya adalah kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) 3-4.

Pantauan MNC Portal di lokasi sejumlah alat berat dikerahkan untuk mempercepat pembangunan beberapa tower hingga digunakan untuk meratakan tanah. Para pekerja fisik juga sigap dengan tugas mereka masing-masing.

Di sisi lain, truk berukuran besar lalu lalang kendati tanah yang dilintasi berlumpur, akibat hujan dersa malam tadi.

Kawasan kantor Kemenko 3-4 terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dan Kementerian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Progres pembangunan kantor Kemenko 4 hingga saat ini mencapai 34 persen. Pembangunan kantor Kemenko 3 juga positif. Adapun nilai kontrak kantor Kemenko 3 mencapai Rp 789 miliar, sementara kantor Kemenko 4 sebesar Rp 735 miliar.