HOME FINANCE HOT ISSUE

Dirut Garuda Usul Tarif Batas Atas Tiket Pesawat Dinaikkan

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |07:47 WIB
Dirut Garuda Usul Tarif Batas Atas Tiket Pesawat Dinaikkan
Bos Garuda usul TBA dinaikkan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) buka suara dengan adanya usulan dari Indonesia National Air Carriers Association (INACA) terkait penghapusan Tarif Batas Atas (TBA) tiket pesawat.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan bahwa jika TBA dinaikkan maka akan memberikan manfaat bagi maskapai maupun pelanggan. Dengan hal ini, dari sisi maskapai akan meningkatkan pelayanan kepada seluruh pelanggan.

"Serahkan ke mekanisme pasar, kalau kita naikkan kan kita mesti balikin dengan pelayanan yang lebih bagus, ketepatan waktu, dan segala macam kan," kata dia saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta Kamis (16/11/2023).

Irfan menyebutkan bahwa jika memang usulan penghapusan TBA sulit direalisasikan karena hanya perlu mengubah undang-undang yang berlaku. Maka TBA yang ada saat ini bisa dinaikkan dan diserahkan ke mekanisme pasar.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
