Bos Garuda Minta Tarif Batas Atas Tiket Pesawat Ditetapkan Lebih Tinggi, Ini Alasannya

Bos Garuda Indonesia minta maaf soal tarif batas atas tiket pesawat. (Foto: Garuda Indonesia)

JAKARTA - PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) buka suara terkait dengan adanya usulan dari Indonesia National Air Carriers Association (INACA) terkait dengan penghapusan Tarif Batas Atas (TBA) tiket pesawat.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan bahwa jika memang usulan penghapusan TBA akan sulit direalisasikan karena hanya perlu mengubah undang-undang yang berlaku.

Sehingga TBA yang ada saat ini bisa dinaikkan dan diserahkan ke mekanisme pasar.

"Kalau TBA nggak bisa dibilang ya kasih roof (batasan atas) yang tinggi aja, bukan dihilangkan, dikasih roof yang tinggi aja gitu kan. Kalau misalkan sekarang TBA-nya Rp1 juta, kasih roof aja Rp5 juta. Kita juga kan gak mungkin jual Rp6 juta kan," kata dia saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta, ditulis Kamis (16/11/2023).

Irfan mengatakan bahwa jika TBA dinaikkan maka akan memberikan manfaat bagi maskapai maupun pelanggan.