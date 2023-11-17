4 Pengusaha Sukses Yang Dukung Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024

JAKARTA - Di tengah gairah politik menjelang Pemilihan Presiden 2024, dukungan bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar-Mahfud tak hanya datang dari masyarakat, tetapi juga dari kalangan pengusaha sukses Indonesia.

Figur-figur ini tidak hanya mendukung secara verbal, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat visi dan misi pasangan Ganjar-Mahfud. Dukungan dari para pengusaha ini mencerminkan kepercayaan mereka terhadap kapabilitas serta potensi kedua pemimpin ini dalam mengarahkan Indonesia ke masa depan yang lebih baik dan sejahtera.

Lantas siapa sajakah para pengusaha sukses itu? Berikut ini adalah beberapa pengusaha sukses yang mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam Pemilu 2024 mendatang.

4 Pengusaha Sukses yang Mendukung Ganjar-Mahfud





1. Arsjad Rasjid

Ketua TPN Ganjar-Mahfud Arsjad Rasjid rupanya merupakan pengusaha sukses yang menggeluti sektor pertambangan.

Arsjad Rasjid diketahui memulai karirnya di industri keluarga, Grup Indika, sebuah konglomerat yang beroperasi di berbagai sektor termasuk energi, sumber daya alam, infrastruktur, dan media.

BACA JUGA: Anak dari Seorang Polisi Buat Ganjar Yakin Aparat Bakal Netral di Pemilu 2024

Kepemimpinannya di Indika Energy, salah satu perusahaan energi terbesar di Indonesia, menunjukkan keterampilan manajemen dan strategis yang luar biasa.

Di bawah kepemimpinannya, Indika Energy berkembang menjadi perusahaan energi yang berdiversifikasi dengan kehadiran yang kuat di sektor batu bara, minyak dan gas, serta pembangkit energi terbarukan. Tidak heran Arsjad kemudian juga pernah menjabat sebagai Ketua KADIN periode 2021-2026.

2. Sandiaga Uno

Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud sekaligus politisi PPP, Sandiaga Uno adalah sosok pengusaha sukses yang telah melalang buana di dunia investasi melalui Saratoga Investama Sedaya.

Sebelum menjadi pengusaha, Sandiaga diketahui sempat bekerja di beberapa perusahaan di Amerika Serikat sebelum kembali ke Indonesia. Ia mulai terjun ke dunia bisnis pertama kali dengan mendirikan PT Recapital Advisors bersama dengan Rosan Roeslani.