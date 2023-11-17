Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Pengusaha Sukses Yang Dukung Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |08:50 WIB
4 Pengusaha Sukses Yang Dukung Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024
5 Pengusaha Sukses Yang Dukung Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Di tengah gairah politik menjelang Pemilihan Presiden 2024, dukungan bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar-Mahfud tak hanya datang dari masyarakat, tetapi juga dari kalangan pengusaha sukses Indonesia.

Figur-figur ini tidak hanya mendukung secara verbal, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat visi dan misi pasangan Ganjar-Mahfud. Dukungan dari para pengusaha ini mencerminkan kepercayaan mereka terhadap kapabilitas serta potensi kedua pemimpin ini dalam mengarahkan Indonesia ke masa depan yang lebih baik dan sejahtera.

Lantas siapa sajakah para pengusaha sukses itu? Berikut ini adalah beberapa pengusaha sukses yang mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam Pemilu 2024 mendatang.

4 Pengusaha Sukses yang Mendukung Ganjar-Mahfud


1. Arsjad Rasjid

Ketua TPN Ganjar-Mahfud Arsjad Rasjid rupanya merupakan pengusaha sukses yang menggeluti sektor pertambangan.

Arsjad Rasjid diketahui memulai karirnya di industri keluarga, Grup Indika, sebuah konglomerat yang beroperasi di berbagai sektor termasuk energi, sumber daya alam, infrastruktur, dan media.

Kepemimpinannya di Indika Energy, salah satu perusahaan energi terbesar di Indonesia, menunjukkan keterampilan manajemen dan strategis yang luar biasa.

Di bawah kepemimpinannya, Indika Energy berkembang menjadi perusahaan energi yang berdiversifikasi dengan kehadiran yang kuat di sektor batu bara, minyak dan gas, serta pembangkit energi terbarukan. Tidak heran Arsjad kemudian juga pernah menjabat sebagai Ketua KADIN periode 2021-2026.

2. Sandiaga Uno

Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud sekaligus politisi PPP, Sandiaga Uno adalah sosok pengusaha sukses yang telah melalang buana di dunia investasi melalui Saratoga Investama Sedaya.

Sebelum menjadi pengusaha, Sandiaga diketahui sempat bekerja di beberapa perusahaan di Amerika Serikat sebelum kembali ke Indonesia. Ia mulai terjun ke dunia bisnis pertama kali dengan mendirikan PT Recapital Advisors bersama dengan Rosan Roeslani.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/455/3090356/harta-kekayaan-krisdayanti-yang-kalah-di-pilkada-2024-lJ8EjjyGdZ.jpg
Harta Kekayaan Krisdayanti yang Kalah di Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/20/320/3051754/jokowi-minta-maaf-baru-naikkan-tunjangan-anggota-kpu-50-RdjGZO8fvo.jpg
Jokowi Minta Maaf Baru Naikkan Tunjangan Anggota KPU 50%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/320/3048265/sri-mulyani-singgung-anggaran-pemilu-sudah-dipakai-rp29-8-triliun-ini-rinciannya-3lxhnCRsSg.jpg
Sri Mulyani Singgung Anggaran Pemilu Sudah Dipakai Rp29,8 Triliun, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/320/3030388/syarat-dan-cara-jadi-anggota-kpu-bmxgFRVtks.jpg
Syarat dan Cara Jadi Anggota KPU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/12/320/2995128/prabowo-jawab-siapa-calon-menteri-keuangan-di-kabinetnya-rJv2LZO5fs.jpg
Prabowo Jawab Siapa Calon Menteri Keuangan di Kabinetnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/320/2991702/transisi-politik-pengaruhi-minat-investor-saham-CCNSIWEfNA.jpg
Transisi Politik Pengaruhi Minat Investor Saham
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement