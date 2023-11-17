Apakah Kurir J&T Dapat Uang Bensin?

JAKARTA – Apakah kurir J&T dapat uang bensin? J&T memberikan insentif kepada kurir dengan kinerja baik dan pencapaian target.

Penilaian bonus didasarkan pada tingkat keberhasilan pengiriman (rate delivery), yaitu sejauh mana paket berhasil dikirim ke alamat tujuan.

Seorang kurir mempunyai tanggung jawab untuk mengantarkan paket kiriman dari kota asal hingga sampai ke kota tujuan. Proses ini meliputi pengantaran ke gudang sortir, gudang penyimpanan, kantor cabang, drop point, fasilitas pengiriman, sub agen, hingga alamat penerima.

Namun apakah kurir J&T dapat uang bensin?

Dilansir dari beberapa sumber, Jumat (17/11/2023) Pengirim J&T memberikan uang bensin. Uang bensin yang diterima setiap bulan sebesar Rp200.000. Nominal uang bensin bisa bervariasi tergantung daerah kurir masing-masing.