HOME FINANCE HOT ISSUE

Soal Pembagian Rice Cooker Gratis, Pengamat Energi: Belum Tentu Tuntaskan Masalah

Arfiah , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |18:25 WIB
Program rice cooker gratis (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Program pembagian rice cooker gratis dari pemerintah kepada masyarakat dinilai kurang tepat karena belum tentu menuntaskan masalah. Ditambah, adanya keterbatasan fungsi rice cooker.

Hal tersebut diungkapkan oleh Pengamat Energi Sofyano Zakariya, bahwa pembagian rice cooker bukan kebijakan yang bisa menuntaskan masalah.

“Kan katanya tujuan program itu supaya bisa menjadi salah satu pilihan peralihan dari penggunaan elpiji. Kalau menurut saya itu enggak tepat,” ujar Sofyano kepada jurnalis Okezone, Jumat (17/11/2023).

Menurutnya, upaya penghematan serta peralihan gas elpiji menjadi rice cooker tidak akan menimbulkan dampak yang signifikan.

“Karena kan kita juga harus paham, bahwa penggunaan elpiji kan bukan hanya untuk masak nasi. Dalam satu hari, orang masak nasi cuma satu kali, umumnya. Selebihnya masak air, masak sayur, goreng ikan, dan segala macam,” kata Sofyano.

Sofyano menegaskan, bahwa kegiatan-kegiatan tersebut tidak menggunakan rice cooker.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
