HOME FINANCE PROPERTY

Pasokan BBM di IKN Nusantara Dipastikan Aman

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |12:25 WIB
Pasokan BBM di IKN dipastikan aman
A
A
A

JAKARTA - Pasokan BBM di IKN Nusantara dipastikan aman. Kementerian PUPR melalui Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Nusantara bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga untuk penyediaan BBM pada pembangunan IKN Nusantara.

Sekjen Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah mengatakan bahwa saat ini Kementerian PUPR tengah melaksanakan pembangunan-pembangunan berbagai infrastruktur dasar Tahap I di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara dengan progres lebih dari 55%.

Zainal menyebut, untuk memastikan pembangunan IKN Tahap I ini dapat berjalan lancar, tentunya memerlukan dukungan energi, salah satunya yaitu BBM yang kebutuhannya akan terus bertambah, seiring dengan meningkatnya kuantitas pelaksanaan pembangunan di IKN, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun investasi.

“Untuk memastikan ketersediaan BBM tersebut, kerja sama dengan Pertamina Patra Niaga sangat penting untuk memperlancar pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar IKN sesuai target yang telah ditetapkan,” kata Zainal dalam siaran pers, dikutip Sabtu (18/11/2023).

Adapun, perjanjian kerja sama tersebut nanti akan ditindaklanjuti dengan perjanjian-perjanjian teknis. Hal itu dikarenakan yang beroperasi di lapangan adalah para kontraktor yang dibayar dengan APBN.

Sementara itu, Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Nusantara, Danis Sumadilaga mengatakan, kebutuhan BBM untuk mendukung penyediaan alat-alat berat pada pembangunan infrastruktur IKN diperkirakan sekitar 4 juta liter per bulan.i

