SMART MONEY

5 Pengeluaran Terbesar Rumah Tangga, Wajib Dikelola agar Tak Boncos

Arfiah , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |20:01 WIB
5 Pengeluaran Terbesar Rumah Tangga, Wajib Dikelola agar Tak Boncos
5 pengeluaran terbesar di rumah tangga (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Terdapat lima pengeluaran terbesar dari rumah tangga yang harus dikelola secara bijak. Pengeluaran ini mulai dari biaya tempat tinggal hingga dana kesehatan yang penting untuk disiapkan.

Hal tersebut dilansir dari Instagram @pritaghozie, Sabtu (18/11/2023), dirinya menjelaskan sejumlah pengeluaran rumah tangga terbesar dan dibagi menjadi dua kategori.

Dia mengungkapkan, bahwa tiga pengeluaran terbesar pertama, yaitu biaya mengurus tempat tinggal, biaya transportasi, serta biaya makanan. Ketiga hal tersebut dapat memakan biaya hingga 70% dari penghasilan apabila tidak dikelola dengan baik.

Menurutnya, setiap orang memiliki tanggung jawab yang berbeda mengenai pembiayaan. Seperti, harus membayar kontrakan secara rutin bagi yang belum memiliki rumah. Sementara, bagi yang sudah memiliki rumah tetap harus membayar cicilan.

Adapun, bagi yang telah melunasi biaya cicilan rumah, tetap harus membayar pajak dan berbagai cicilan lain.

Dia kembali menjelaskan, terkait dua pengeluaran lainnya adalah biaya untuk membesarkan anak dan biaya kesehatan.

Halaman:
1 2

