HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Bayar Tol Tanpa Berhenti Dimulai Desember 2023

Nurfathiya Efsya , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |08:01 WIB
4 Fakta Bayar Tol Tanpa Berhenti Dimulai Desember 2023
Teknologi jalan tol tanpa sentuh (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono akan segera menerapkan teknologi tol nir sentuh MLFF (Multi Lane Free Flow) sebagai metode pembayaran terbaru transaksi jalan tol di Indonesia.

Penerapan sistem ini bertujuan meningkatkan efisiensi sistem pembayaran tol Indonesia. Sehingga Basuki meminta dukungan para Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk mensukseskan uji coba MLFF atau Tol Nir Sentuh tersebut.

Berikut Okezone rangkum fakta aturan bayar tol tanpa henti dilakukan Desember 2023, Minggu (19/11/2023).

1. Revisi PP akan segera ditandatangani

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan revisi PP Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sudah berada di meja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ditargetkan revisi PP tersebut selesai ditandatangani minggu ini.

Di dalam PP tersebut bakal spesifik mengatur soal sanksi bagi pelanggar, aturan teknis pelaksanaan, skema transaksi, dan lain sebagainya.

2. Penerapan

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian menyebutkan penerapan teknologi tol nir sentuh siap memasuki masa uji coba dengan skema transisi. Uji coba tersebut rencananya bakal dilaksanakan di ruas tol Bali - Mandara pada minggu kedua Desember mendatang.

