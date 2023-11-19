Keamanan Jembatan Kaca Seruni Dikhawatirkan Masyarakat, Ini Material Bangunannya

JAKARTA – Keamanan jembatan kaca Seruni Point yang terletak di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur dikhawatirkan masyarakat.

Belakangan ini masyarakat memiliki kekhawatiran terkait keamanan jembatan kaca ini. Pasalnya, apabila jembatan Seruni Point tidak memiliki kekuatan material yang baik maka dapat membuat bahaya penggunanya.

Dilansir dari akun resmi @kemenpupr, Minggu (19/11/2023), Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur (BGTS) sudah melakukan uji keandalan material kaca yang terpasang pada Jembatan Kaca Seruni Point Bromo.

Adapun, pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan dan keamanan material kaca di jembatan ini.

Lantai kaca di Jembatan Kaca Seruni Point Bromo telah dilakukan uji pembebanan di laboratorium Ball Geoteknik, Terowongan, dan Struktur.

Kaca yang digunakan memiliki ketebalan 25,52 mm, yaitu kaca struktural jenis Tempered Glass + Interlayer SentryGlass Plus (12 mm + 1.52 mm SGP + 12 mm) berukuran 1.8 m x 1.5 m. Bobot satu segmen lantai mencapai 180 kg.

Selain itu, pembebanan secara drastis dilakukan pada lantai kaca hingga pecah kemudian dilihat seberapa besar kekuatan kaca dalam menahan beban tersebut.