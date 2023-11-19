Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Keamanan Jembatan Kaca Seruni Dikhawatirkan Masyarakat, Ini Material Bangunannya

Rio Adryawan , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |18:03 WIB
Keamanan Jembatan Kaca Seruni Dikhawatirkan Masyarakat, Ini Material Bangunannya
Ilustrasi jembatan kaca. (Foto: PUPR)
A
A
A

JAKARTA – Keamanan jembatan kaca Seruni Point yang terletak di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur dikhawatirkan masyarakat.

Belakangan ini masyarakat memiliki kekhawatiran terkait keamanan jembatan kaca ini. Pasalnya, apabila jembatan Seruni Point tidak memiliki kekuatan material yang baik maka dapat membuat bahaya penggunanya.

 BACA JUGA:

Dilansir dari akun resmi @kemenpupr, Minggu (19/11/2023), Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur (BGTS) sudah melakukan uji keandalan material kaca yang terpasang pada Jembatan Kaca Seruni Point Bromo.

Adapun, pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan dan keamanan material kaca di jembatan ini.

Lantai kaca di Jembatan Kaca Seruni Point Bromo telah dilakukan uji pembebanan di laboratorium Ball Geoteknik, Terowongan, dan Struktur.

 BACA JUGA:

Kaca yang digunakan memiliki ketebalan 25,52 mm, yaitu kaca struktural jenis Tempered Glass + Interlayer SentryGlass Plus (12 mm + 1.52 mm SGP + 12 mm) berukuran 1.8 m x 1.5 m. Bobot satu segmen lantai mencapai 180 kg.

Selain itu, pembebanan secara drastis dilakukan pada lantai kaca hingga pecah kemudian dilihat seberapa besar kekuatan kaca dalam menahan beban tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/17/470/3009710/ini-dia-jembatan-rakit-pertama-di-indonesia-bisa-tahan-bobot-2-400-ton-oljegKei8G.jpg
Ini Dia Jembatan Rakit Pertama di Indonesia, Bisa Tahan Bobot 2.400 Ton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/08/320/2951629/rentan-runtuh-jokowi-resmikan-3-jembatan-pengganti-jembatan-callender-hamilton-di-banten-qlNJmXZR06.jpg
Rentan Runtuh, Jokowi Resmikan 3 Jembatan Pengganti Jembatan Callender Hamilton di Banten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/01/470/2947960/ternyata-ini-jembatan-tertua-di-indonesia-berusia-395-tahun-kZAHLYmsEL.jpg
Ini Jembatan Tertua di Indonesia, Berusia 395 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/21/470/2942754/4-fakta-jembatan-otista-bogor-dari-macet-konstruksi-hingga-sejarahnya-OKBaXhLAuT.jpg
4 Fakta Jembatan Otista Bogor dari Macet, Konstruksi hingga Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/19/470/2941575/jembatan-otista-diresmikan-jokowi-kota-bogor-bebas-macet-0hUDpc69yz.jpg
Jembatan Otista Diresmikan Jokowi, Kota Bogor Bebas Macet?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/19/320/2941336/diresmikan-jokowi-perbaikan-jembatan-otista-kota-bogor-capai-rp50-miliar-neOWVxCRsH.jpg
Diresmikan Jokowi, Perbaikan Jembatan Otista Kota Bogor Capai Rp50 Miliar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement