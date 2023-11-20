Emiten Produksi Film Bidik Laba Rp100 Miliar Tahun Ini

JAKARTA - Perusahaan produksi dan distribusi film PT Tripar Multivision Plus Tbk (RAAM) menargetkan laba bersih sebesar Rp100 miliar pada tahun 2023.

Hal ini didukung oleh berbagai sektor pendapatan antara lain penjualan tiket, distribusi film, penjualan hak cipta web series, dan Sinetron yang semuanya berkontribusi positif terhadap pendapatan Perseroan menjelang akhir tahun 2023 dan akan memproduksi sekitar 13 film pada tahun 2024.

RAAM terus beradaptasi, mengembangkan lini bisnis digitalnya dan telah mengakuisisi 35% saham DMS+, sebuah platform OTT yang melayani pecinta horror. Dalam investor update, yang dikutip Senin (20/11/2023), RAAM mengungkapkan hingga tahun 2023, Perseroan telah memiliki library lebih dari 15.000 jam sinetron dan lebih dari 650 judul film.