HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Turun ke Level 6.965 pada Pembukaan Perdagangan

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |09:23 WIB
IHSG Turun ke Level 6.965 pada Pembukaan Perdagangan
IHSG Melemah pada Bel Perdagangan Hari Ini. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada awal perdagangan. IHSG dibuka koreksi 0,18% ke level 6.965,35.

Semenit berjalan perdagangan, Senin (20/11/2023), indeks komposit rebound menguat 0,14% di 6.987,49. Sebanyak 167 saham menguat, 120 melemah, dan 260 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp365,27 miliar, dari net-volume 689,09 juta saham yang diperdagangkan.

LQ45 koreksi 0,14% di 916,14, indeks JII tumbuh 0,08% di 518,,53, indeks MNC36 turun 0,25% di 348,93, sedangkan IDX30 melemah 0,13% di 473,62.

Mayoritas sektor bergerak di zona hijau antara lain konsumer siklikal 0,14%, energi 0,44%, transportasi 0,29%, konsumer nonsiklikal 0,04%, industri 0,08%, kesehatan 0,30%, infrastruktur 2,12%, dan teknologi 0,53%. Sektor yang melemah adalah propert 0,21%, keuangan 0,18%, dan bahan baku 0,23%.

